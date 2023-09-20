 معايير تسجيل المواقع في قائمة يونسكو

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، معايير تسجيل المواقع في قائمة التراث العالمي الطبيعي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وأوضح مركز الحياة الفطرية عبر حسابه بمنصة “إكس”، أن قائمة التراث العالمي الطبيعي التابعة لليونسكو تعتبر أحد أهم قوائم المنظمة، ويتم التسجيل فيها ضمن معايير وشروط دقيقة من أجل تقدير القيمة العالمية الاستثنائية للمواقع، وتتضمن المعايير ما يلي:

معايير التسجيل في يونسكو

ـ أن تحتوي ظاهرة طبيعية متفردة أو مناطق ذات جمال طبيعي استثنائي.

ـ أن تكون من الأمثلة البارزة التي تمثل نظم بيئية وأنواع خاصة من النباتات والحيوانات الفطرية.

ـ أن تحتوي على أهم وأكبر الموائل الطبيعية لحفظ التنوع الأحيائي بالموقع بما في ذلك تلك التي تحتوي على الأنواع المهددة بالانقراض وذات القيمة العالمية الفريدة.

ـ أن يضم الموقع المعالم الطبيعية المتشكلة من التكوينات الفيزيائية أو الأحيائية التي لها قيمة عالمية استثنائية.

ـ أن يضم الموقع تكوينات جيولوجية فريدة ومناطق تشكل موائل لأنواع حيوانية ونباتية فطرية لها قيمة عالمية استثنائية.

ـ أن تعبر عن المراحل الرئيسية من تاريخ الأرض وسجل الحياة، والعمليات الجيولوجية لتطور التضاريس وملامح شكل الأرض.