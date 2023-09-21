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يعود للقرن الخامس قبل الميلاد

معبد تحت الماء في الإسكندرية

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
معبد تحت الماء في الإسكندرية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت البعثة الأثرية المصرية- الفرنسية المشتركة، اكتشاف معبد أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد، في أبو قير بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل العثور على المعبد

وذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيري، في بيان، أن البعثة عثرت داخل المعبد على لقى أثرية برونزية وخزفية مستوردة من اليونان، إضافة إلى بقايا أبنية مدعومة بعوارض خشبية يعود تاريخها للقرن الخامس قبل الميلاد.

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وأردف وزيري أن ذلك تم خلال أعمال التنقيب تحت الماء بمدينة تونيس هيراكليون، الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية.

مدينة تونيس هيراكليون

وبحسب البيان، قال إسلام سليم مدير عام إدارة الآثار الغارقة: إن مدينة تونيس هيراكليون الغارقة تقع على بعد 7 كم من ساحل أبو قير.

وأردف أن المدينة التاريخية التي أعيد اكتشافها عام 2000، كانت تعد أكبر ميناء لمصر على ساحل البحر المتوسط قبل أن يؤسس الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية عام 331 قبل الميلاد، وتسببت الزلازل التي ضربت البلاد قديمًا في غرقها بالكامل تحت سطح البحر.

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