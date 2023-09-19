Icon

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة Icon طرح لائحة جباية الزكاة على منصة استطلاع Icon يوسف فوزي: اعتزلت التمثيل نهائيًا وخايف من النسيان في الصلاة Icon طيران ناس يشارك بأحدث طائراته في عرض اليوم الوطني الـ 93 Icon الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تصل ليبيا Icon معدل أجور السعوديين في القطاع الخاص يرتفع لـ9.6 آلاف ريال Icon طريقة اكتشاف التخفيضات الوهمية Icon تدخل جراحي ينقذ حياة سيدة حامل وجنينها في الدرب Icon هيئة الإذاعة والتليفزيون تطلق قناتها على واتساب Icon وزير الطاقة: سلوك أوبك بلس لا يختلف عن البنوك المركزية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
44 ألف مواطن راتبهم فوق 40 ألف ريال

معدل أجور السعوديين في القطاع الخاص يرتفع لـ9.6 آلاف ريال

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
معدل أجور السعوديين في القطاع الخاص يرتفع لـ9.6 آلاف ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المرصد الوطني للعمل؛ عن ارتفاع معدل أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة نمو وصلت 45 في المائة؛ من 6.6 آلاف ريال في عام 2018 ليصل إلى 9.6 آلاف ريال في العام الجاري (2023).

أجور القطاع الخاص

وبين المرصد أن ارتفاع معدل أجور السعوديين عائد إلى ما تشهده المملكة من نمو وإصلاحات اقتصادية منذ انطلاق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وكذلك نجاح حزم الدعم التي قدمتها الجهات الحكومية لقطاع الأعمال خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى ما يجده القطاع الخاص من دعم وتحفيز للتنافسية، وارتفاع جاذبية وكفاءة سوق العمل السعودي.

قد يهمّك أيضاً
فرحة خريجيين من دورة الفرد الأساسي التابعة للأمن العام

فرحة خريجيين من دورة الفرد الأساسي التابعة للأمن العام

إحباط عمليتين لترويج المخدرات بجدة والقصيم

إحباط عمليتين لترويج المخدرات بجدة والقصيم

20 ألف ريال

ووفقًا لتقرير المرصد، فقد ارتفع أعداد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 20 ألف ريال خلال ذات الفترة بنسبة 139% ليرتفع من 84.7 ألف مواطن في 2018، ليصل إلى 202.7 ألف مواطن خلال العام الحالي 2023، مرجعًا ذلك إلى تحسن المهارات المرتبطة بسوق العمل، وجودة الوظائف وكفاءة بيئة العمل، وارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.

40 ألف ريال

كما أظهر التقرير، زيادة عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 40 ألف ريال خلال ذات الفترة، بنسبة 172% ليرتفع من 16 ألف مواطن في 2018، ويصل إلى 44 ألف مواطن في العام الحالي 2023، حيث عزا التقرير ذلك إلى زيادة المهارات القيادية لدى المواطنين، وارتفاع الطلب على الكفاءات في المشاريع الكبرى والشركات، وكذلك ارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.

يشار إلى أن المرصد الوطني للعمل تم تفعيله ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل والذي يساهم في دعم اتخاذ القرارات من خلال البيانات الدقيقة، والمؤشرات، والتقارير، والدراسات ويقدم مجموعة من المنتجات المتخصصة بسوق العمل والتي تمكن من استشراف مستقبل القوى العاملة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل

وظائف
إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن الصناعية
آخر الاخبار

إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن...

آخر الاخبار
وظائف بـ الهيئة العامة للإحصاء
حصاد اليوم

وظائف بـ الهيئة العامة للإحصاء

حصاد اليوم
سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد
الرياضة

سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد

الرياضة
ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية
حصاد اليوم

ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

حصاد اليوم
فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية
الرياضة

فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية

الرياضة
طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر
السعودية اليوم

طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر

السعودية اليوم