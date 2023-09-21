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بعد وفاة معلم بصامطة إثر تعرضه لصاعقة

معدل الوفيات بالصواعق في جازان الأعلى بالسعودية

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ مساءً
معدل الوفيات بالصواعق في جازان الأعلى بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

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اقترح أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا) الأستاذ الدكتور عبدالله المسند استخدام مانعة الصواعق في المنازل والمباني الحكومية والتجارية في منطقة جازان، حيث إنها أعلى من أوروبا وإفريقيا تعرضًا للصواعق الرعدية والبرق.

وأوضح المسند، من خلال تدوينة بمنصة إكس، أن كثافة ومضات البرق والصواعق في منطقة جازان وبمعدل 55 ومضة للكيلو المتر المربع سنويًّا بسبب موقعها الجغرافي المميز، يعتبر أكبر من معدل ومضات البرق والصواعق في جميع دول القارة الأوروبية وشمالي إفريقيا.

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معدل وفيات الصواعق بجازان

وأضاف أن معدل الوفيات بسبب ضربات الصواعق في منطقة جازان هو الأعلى في السعودية؛ مقترحًا استخدام مانعة الصواعق في المنازل فضلًا عن المباني الحكومية والتجارية في منطقة جازان، وفي حالة العواصف الرعدية الشديدة نصح بالبقاء في مبنى أو في سيارة فهذا آمن بإذن الله.

وفاة معلم بصاعقة

جاء مقترح المسند، على خلفية وفاة معلم أمس الأربعاء إثر صاعقة رعدية ضربت المزرعة التي كان يجلس فيها بقطاع صامطة بمنطقة جازان.

وذكر أهالي قرية قائم الصملة بمحافظة صامطة أن المعلم عبدالله صميلي، في العقد الخامس من العمر، ذهب إلى المزرعة الخاصة به بعد عصر الأربعاء، وداهمته الأمطار الشديدة هناك وضربت صاعقة رعدية بالقرب منه فأصيب في الحال، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

 

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