معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 وجهة ملهمة بمشاركة أكثر من 1800 دار من 32 دولة

ينطلق معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 غدًا الخميس، في حرم جامعة الملك سعود، تحت شعار وجهة ملهمة، بمشاركة أكثر من 1800 دار من 32 دولة، ليبدأ في استقبال الزوار مع الصباح الباكر على مدار فترة المعرض.

معرض الرياض الدولي للكتاب 2023

ومن المقرر، أن تنتهي فترة معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 يوم 7 أكتوبر المقبل، ليستمر قرابة 10 أيام على التوالي، ليتمكن خلالهما جميع القراء من الاستمتاع بالمزيد من الكتب المختلفة والمتنوعة.

برنامج المعرض

ويشمل برنامج المعرض الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية جلسات حوارية وأمسيات شعرية ومسرحيات وحفلات موسيقية وورش عمل في مختلف مجالات المعرفة بمشاركة عدد كبير من المثقفين والأدباء السعوديين والعرب والأجانب.

ويصاحب المعرض (مؤتمر الناشرين الدولي) الذي يقام في الرابع من أكتوبر لمناقشة جوانب صناعة الكتاب والتحديات التي تواجه دور النشر.

ثالث معرض

ويأتي معرض الرياض الدولي للكتاب كثالث معرض للكتب تقيمه المملكة هذا العام بعد معرضي الشرقية والمدينة المنورة، فيما تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة معرضًا أخيرًا في جدة خلال شهر ديسمبر.

أهداف المعرض

ويهدف معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، إلى تحفيز الأجيال الصاعدة على المشاركة والتفاعل في المعرض واقتناء الكتب التي تنمي من تفكيرهم وتعزز من انتمائهم لهويتهم المحلية.

كذلك يسعى المعرض إلى تشجيع وتمكين الابتكار في مجال النشر واستخدام التقنيات الجديدة، والوصول لكافة الشرائح المستهدفة.

كما يهدف معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 إلى نشر الثقافة وتشجيع الابتكار في مجال النشر واقتناء الشباب للكتب في كافة المجالات التي تعزز من هويتهم وانتمائهم لوطنهم وقويمتهم العربية.