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أحيلوا إلى النيابة العامة وجاري ضبط موثق الفيديو

معطلو حركة السير في أحد طرق تبوك بقبضة الشرطة

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ مساءً
معطلو حركة السير في أحد طرق تبوك بقبضة الشرطة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام أن قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة تبوك قبضت على 4 مواطنين؛ لتعطيلهم حركة السير في أحد الطرق بمدينة تبوك.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى إيقاف المواطنين الأربعة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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ولفت إلى أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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