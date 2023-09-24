معطلو حركة السير في أحد طرق تبوك بقبضة الشرطة

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أعلن الأمن العام أن قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة تبوك قبضت على 4 مواطنين؛ لتعطيلهم حركة السير في أحد الطرق بمدينة تبوك.
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى إيقاف المواطنين الأربعة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة #تبوك تقبض على (4) أشخاص لتعطيلهم حركة السير في أحد الطرق pic.twitter.com/sI8mWaBdRr
— إمارة منطقة تبوك (@TabukPrincipal) September 24, 2023