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بدأ عرضها يوم التأسيس السعودي

معلقاتنا امتداد أمجاد في دور السينما من 18-22 سبتمبر

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
معلقاتنا امتداد أمجاد في دور السينما من 18-22 سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، عرض مسرحية معلقاتنا امتداد أمجاد في دور السينما من 18-22 سبتمبر الجاري.

معلقاتنا امتداد أمجاد

ومعلقاتنا امتداد أمجاد هي مسرحية غنائية، بدأ عرضها في 22 فبراير 2023 في يوم التأسيس السعودي.

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هيئة المسرح

والمسرحية من تنظيم هيئة المسرح والفنون الأدائية، وفكرة وإشراف الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وشارك فيها مجموعة من الشعراء والفنانين والمطربين.

 

 

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