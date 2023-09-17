أعلن الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، عرض مسرحية معلقاتنا امتداد أمجاد في دور السينما من 18-22 سبتمبر الجاري.

معلقاتنا امتداد أمجاد

ومعلقاتنا امتداد أمجاد هي مسرحية غنائية، بدأ عرضها في 22 فبراير 2023 في يوم التأسيس السعودي.

هيئة المسرح

والمسرحية من تنظيم هيئة المسرح والفنون الأدائية، وفكرة وإشراف الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وشارك فيها مجموعة من الشعراء والفنانين والمطربين.