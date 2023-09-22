معلم يحتفل مع طلابه باليوم الوطني بطريقته الخاصة

احتفل معلم مع طلابه في أحد الفصول الدراسية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93، حيث ألقى مع طلابه قصيدة وطنية، وقام بتزيين الفصل بالعلم السعودي والبالونات الخضراء والبيضاء.

يا بلادي واصلي

وألقى المعلم عبود مع طلابه قصيدة يا بلادي واصلي، حيث ظهر الطلاب وهم يرتدون وشاحًا بعلم المملكة، كما كانت طاولات الفصل موشحة بالعلم الوطني.

وزيّن المعلم الفصل بالبالونات الخضراء والبيضاء، كما كان الطلاب يرتدون الثوب الأبيض والأشمغة والعُقل في مشهد مبهج وجميل.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين أعربوا عن إعجابهم بجهود المعلم وإبداعه في الاحتفال مع طلابه بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

وتحتفل المملكة، غدًا السبت، 23 سبتمبر، باليوم الوطني السعودي 93، والذي يمثل مرور 93 عامًا على تأسيسها على يد الملك المؤسس الأول عبدالعزيز آل سعود عام 1932.