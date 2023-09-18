معلومات خاصة وصور نادرة بمناسبة اليوم الوطني الـ93

أصدرت دارة الملك عبدالعزيز الدليل المساند للمحتوى الإعلامي الخاص باليوم الوطني السعودي، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثالثة والتسعين لتوحيد المملكة، انطلاقًا من مسؤوليتها في إبراز التاريخ الوطني بكامل الموثوقية والاعتزاز، وبصفتها المؤسسة السعودية الرسمية الأولى التي تتولى توثيق وخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة، وما يتصل به من أحداث ووقائع وملاحم وشخصيات مهمة، وكونها المرجع العالمي الرائد في التاريخ السعودي، والرافد المعرفي الموثوق الذي يستظهر أمجاد المملكة العريقة لأجيالٍ تحلم بلا توقف وتحقق بلا حدود.

دليل الدارة في اليوم الوطني

تستهدف الدارة أن يكون الدليل؛ بما يحتويه من موضوعات وصور ومعلومات، مرجعًا موثوقًا للجهات الحكومية والرسمية والخاصة والإعلاميين والمهتمين، للاستفادة من محتواه في هذه المناسبة الوطنية الغالية، تعزيزًا لرسالتها المتمثلة في التميز بخدمة تاريخ المملكة العربية السعودية. يعدُّ الدليل مرجعًا ثريًّا بالمعلومات من خلال محتواه المنوع، الذي يتضمن موادَّ مرئية ومسموعة ومقروءة ووثائق نادرة، ويأتي في عدة أقسام مختلفة؛ أبرزها القسم الخاص بصور المؤسس، والذي يقدم مجموعة من الصور النادرة والمعالجة باحترافية عالية الدقة، للملك عبدالعزيز – يرحمه الله – قبل وأثناء وبعد توحيد الدولة، كما يتضمن صورًا تجمعه برؤساء الدول والبعثات العربية والعالمية، وصورًا أخرى من عدة مناسبات رسمية وشعبية.

صور الملوك الرسمية

وكذلك قسم صور الملوك الرسمية، الذي يقدم الصور الرسمية المعتمدة لملوك المملكة العربية السعودية سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله يرحمهم الله، وصورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده؛ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

كما يستعرض الدليل رحلة استرداد الرياض وملاحم توحيد المملكة وصولًا إلى إعلان توحيدها بأمر المؤسس، من خلال عدة أقسام تستعرض الحروب التي خاضها الملك عبدالعزيز ورجاله بتفاصيل دقيقة وموثقة، منها قسم “الطريق إلى الرياض”؛ حيث تتيح الدارة عبر هذا القسم استعراض الكتاب التاريخي الذي يروي رحلة المؤسس من الكويت حتى استرداد الرياض، والذي كتب مقدمته وعُني برعاية من الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- منذ أن كان أميرًا للرياض.

معلومات عن الدرعية

ويحتوي الدليل قسمًا خاصًّا بالدرعية يضم مجموعة من المعلومات والصور الفوتوغرافية والخرائط المرسومة والوثائق النادرة عن تاريخ هذه المدينة العريقة، رصدها مركز توثيق تاريخ الدرعية، أحد فروع دارة الملك عبدالعزيز، وقسمًا آخر عن “الرياض” يتضمن صورًا عن العاصمة قديمًا ومعلومات نادرة، ضمن مجموعات من الوثائق المحلية الأصلية والمصورة، وفيلم “توحيد وبناء”، الذي أنتجته الدارة عن الملك عبدالعزيز بثماني لغات.

وضم الدليل مجموعة من الصور التي التقطها رحالة عالميون لبيوت وأحياء الدرعية وبعض المناطق والقصور والمزارع قديمًا، منهم فيلبي وجورج رندل وجيرارد ليتشمان ووليم فيسي وغيرهم، وعددًا من أقسام المحتوى المرئي منها المكتبة المرئية التي تتيحها الدارة للاستفادة من الكتب الصوتية، من بينها كتاب “فجر الرياض” الصوتي، وكتاب “الدرعية.. نشأة وتطورًا في عهد الدولة السعودية الأولى”، ومجموعة كبيرة من الأفلام الوثائقية على قناة الدارة على موقع “يوتيوب”، وموقع الدارة على شبكة “الإنترنت” يحوي صورًا ووثائق نادرة موثوقة المصادر، مُتاحة لروّاد الموقع بجودة عالية

يأتي الدليل ضمن سلسلة الإصدارات الإعلامية والنشرات الوثائقية التي تصدرها الدارة، والرامية إلى موثوقية المحتوى المرتبط بتاريخ المملكة، وتعزيز جهود إبرازه وسهولة الوصول إلى المعلومات المرتبطة به كافة.