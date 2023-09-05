معهد الإدارة العامة يحدد آخر مهلة لتبليغ قائمة الاحتياط

كشف معهد الإدارة العامة، عن آخر مهلة لتبليغ قائمة الاحتياط قبل بدء البرنامج التدريبي المنفذ حضوريًا والمنفذ عن بعد.

قبول قائمة الاحتياط

وقالت العناية بالعملاء التابعة لمعهد الإدارة العامة على حسابها بمنصة “إكس” إنه بشأن قبول قائمة الاحتياط، يرجى العلم بأن آخر مهلة لتبليغ قائمة الاحتياط قبل بدء البرنامج التدريبي المنفذ حضوريًا بأسبوعين والمنفذ عن بعد بأسبوع.

وأضافت أنه يتحتم على المبلغ مراجعة البوابة للتأكد من تحديث حالة القبول.

آلية الاعتذار عن حضور البرامج

وكشف معهد الإدارة العامة في وقت سابق، عن آلية الاعتذار عن حضور البرامج التدريبية لظروف معينة، مؤكدًا أنه يراعي الاعتذار قبل تنفيذ البرنامج كحد أقصى 3 أيام عمل.

وأوضح أن هناك طريقتين للاعتذار هما:

1- الطلب من مدخل البيانات أو مسؤول الترشيح بجهة العمل إدخال الاعتذار من خلال بوابة الترشيح.

2- رفع خطاب رسمي من جهة العمل وموجه لمدير إدارة شؤون المتدربين بالمعهد بالاعتذار ومتضمنًا بيانات المتدرب والبرنامج.