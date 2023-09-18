مع انتشار المتحورات.. اللقاح المضاد لكورونا يقلل من الإصابة بالفيروس

أكدت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة حوراء البيات أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا يقلل من الإصابة بالفيروس ونسبة الأعراض، كما يسارع في التعافي.

انتشار الفيروس المتحور

وأضافت البيان في تصريحات لبرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنه قبل ظهور كورونا، كان البعض يقول إنه أصيب بإنفلونزا شديدة جدًا، لكن الصحيح أنهم أصيبوا بفيروس آخر تنفسي يشبه الإنفلونزا.

وأكدت أن العالم أصبح في مرحلة تعايش مع فيروس كورونا لذلك أصبح هناك متحورات، لافتة إلى أن الاختلاط بالأشخاص المصابين يزيد من نسبة انتشار الفيروس المتحور.

مواصفات متحور كورونا الجديد

وحتى الآن يتسابق العلماء لفهم متغير فيروس كورونا شديد التحوّر “BA.2.86” الذي حقق قفزة تطورية مماثلة لتلك التي حققها متحور أوميكرون الأصلي، قبل عامين تقريبًا.

وأشارت شبكة “سي إن إن”، إلى أن بعض الاختبارات المعملية المبكرة كشفت بعض مواصفات المتحوّر الجديد الذي قد يكون أقل عدوى ومراوغة مناعية مما كان يُخشى في البداية.

ويقول أحد العلماء: إن متحور BA.2.86 لا يمثل العودة الثانية لأوميكرون، فيما توصلت النتائج الأولية في الصين إلى أن السلالة تبدو أقل عدوى من الفيروسات السابقة، كما وجدت دراسة سويدية أن الأجسام المضادة لدينا في الواقع تبدو عاجزة أمامها.