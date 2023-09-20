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لمساعدة المتضررين من الفيضانات

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى ليبيا

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى ليبيا
المواطن - واس

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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي تحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات.

ويأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

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