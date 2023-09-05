مفاجأة سارة من تشافي لجماهير برشلونة

حسم نادي برشلونة الإسباني، مصير مدرب الفريق الكروي الأول، الإسباني تشافي هيرنانديز.

وقالت صحيفة Marca الإسبانية: إن تشافي سيجدد عقده مع برشلونة حتى صيف 2026 حيث تم الاتفاق على البنود الشخصية في عقد تشافي مع النادي.

يذكر أن تشافي كان فاز مع البارشا في موسم 2022/ 2023 بلقبي الدوري الإسباني والسوبر الإسباني.

تشافي يعود لـ برشلونة في 2021

وكان تشافي تولى مسؤولية تدريب الفريق الكروي الأول بالبارشا في نوفمبر من عام 2021 قادمًا من نادي السد القطري، كما لعب النجم الإسباني الشهير مع منتخب بلاده خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2014، وفاز بـ 3 ألقاب مع المنتخب الإسباني وهم “كأس العالم 2010، كأس أمم أوروبا مرتين عامي 2008 و2012”.

وفي أول أمس الأحد، انتهت مباراة أوساسونا ضد برشلونة بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

وكان اللاعب الفرنسي جيوليس كوندي افتتح التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة الـ 45، وانتهى الشوط الأول بتفوق برشلونة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق أوساسونا في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب إزكويل أفيلا في الدقيقة الـ 76.

وقاتل الفريق الكتالوني ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب روبيرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 85.

وبعد مباراة أوساسونا ضد البارشا ، أصبح رصيد الفريق الكتالوني 10 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 6 نقاط في المركز العاشر.