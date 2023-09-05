Icon

21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في منتدى الاستثمار السعودي – الإيطالي Icon سيارة تقتحم مطعمًا في تكساس وتصيب 23 بجروح Icon مفاجأة سارة من تشافي لجماهير برشلونة Icon توكلنا: حدثوا التطبيق إلى آخر إصدار Icon الأردن يسقط تاسع مسيرة مخدرات قادمة من سوريا Icon شروط الاستفادة من برنامج القسط الميسر لتملك السكن Icon لحظة القبض على 872 مهاجرًا عبر المياه البريطانية Icon وليد الفراج: عدم ضم الاتحاد لصفقة قوية قبل 7 سبتمبر مصيبة! Icon إعادة فتح المجال الجوي في النيجر Icon التأمينات: السماح للمشترك العامل في منشأتين بتسجيل المدتين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
حول مصيره مع الفريق

مفاجأة سارة من تشافي لجماهير برشلونة

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ صباحاً
مفاجأة سارة من تشافي لجماهير برشلونة
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حسم نادي برشلونة الإسباني، مصير مدرب الفريق الكروي الأول، الإسباني تشافي هيرنانديز.

وقالت صحيفة Marca الإسبانية: إن تشافي سيجدد عقده مع برشلونة حتى صيف 2026 حيث تم الاتفاق على البنود الشخصية في عقد تشافي مع النادي.

قد يهمّك أيضاً
التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين بدءًا من الغد

التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين بدءًا من الغد

وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

يذكر أن تشافي كان فاز مع البارشا في موسم 2022/ 2023 بلقبي الدوري الإسباني والسوبر الإسباني.

تشافي يعود لـ برشلونة في 2021

وكان تشافي تولى مسؤولية تدريب الفريق الكروي الأول بالبارشا في نوفمبر من عام 2021 قادمًا من نادي السد القطري، كما لعب النجم الإسباني الشهير مع منتخب بلاده خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2014، وفاز بـ 3 ألقاب مع المنتخب الإسباني وهم “كأس العالم 2010، كأس أمم أوروبا مرتين عامي 2008 و2012”.

وفي أول أمس الأحد، انتهت مباراة أوساسونا ضد برشلونة بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

تين هاج وتشافي
تين هاج وتشافي – المصدر @ManUtd_AR

وكان اللاعب الفرنسي جيوليس كوندي افتتح التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة الـ 45، وانتهى الشوط الأول بتفوق برشلونة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق أوساسونا في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب إزكويل أفيلا في الدقيقة الـ 76.

وقاتل الفريق الكتالوني ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب روبيرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 85.

وبعد مباراة أوساسونا ضد البارشا ، أصبح رصيد الفريق الكتالوني 10 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 6 نقاط في المركز العاشر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المرئي والمسموع تتوعد أصحاب دعاوي التعصب الرياضي
السعودية اليوم

المرئي والمسموع تتوعد أصحاب دعاوي التعصب الرياضي

السعودية اليوم
الهلال لا يخسر المباراة الافتتاحية
آخر الاخبار

الهلال لا يخسر المباراة الافتتاحية

آخر الاخبار
العثور على جثث الضحايا العشر والصندوقين الأسودين لطائرة فاغنر
العالم

العثور على جثث الضحايا العشر والصندوقين الأسودين...

العالم
هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
200 ألف ريال غرامة حفر الآبار دون ترخيص
السعودية اليوم

200 ألف ريال غرامة حفر الآبار دون...

السعودية اليوم
ارتفاع خسائر حلواني إخوان إلى 30 مليون ريال في الربع الثاني
السوق

ارتفاع خسائر حلواني إخوان إلى 30 مليون...

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

وظائف
رصد وتوثيق الممارسات غير الأخلاقية أكثر ما يحتاجه الإعلام
السعودية اليوم

رصد وتوثيق الممارسات غير الأخلاقية أكثر ما...

السعودية اليوم