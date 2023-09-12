مفاجأة لأول مرة تحدث منذ 20 عامًا في الرياض

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كشف المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، جمعان القحطاني، عن مفاجأة تحدث لأول مرة منذ 20 سنة.
وقال القحطاني خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة الإخبارية: إن الرياض لم تسجل أي حالة غبارية هذا العام في شهر يونيو هذا العام.
وأضاف: الرياض لم تسجل في شهر 6 الماضي أي حالة غبارية، على عكس 20 سنة ماضية كان بمعدل 6 أيام أو 41 ساعة.
وأرجع القحطاني السبب في ذلك إلى كونه نتيجة لهطول الأمطار واستقرار التربة وأن الرياح السائدة خلال الشهر لم تكن بالقوة المطلوبة.
جمعان القحطاني – المدير التنفيذي للمركز الاقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية: لأول مرة منذ 20 سنة "الرياض لم تسجل أي حالة غبارية هذا العام في شهر يونيو"#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Lh9vlz2zf2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 11, 2023