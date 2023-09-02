مقترح بإلزام المطاعم بتقديم سلة مأكولات مجانية لتقليل الهدر الغذائي

تبلغ قيمة الهدر الغذائي في المملكة أكثر من 40 مليار ريال سنويًّا، بنسبة تجاوزت 33%، وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة الأمن الغذائي في عام 2022م.

وكشفت وزارة البيئة عن أن كمية الهدر الغذائي في المملكة تبلغ 4 ملايين و66 ألف طن سنويًّا، وعالميًّا أكثر من 1.3 مليار طن.

سلال مجانية لبنك الطعام

وفي هذا الصدد، اقترح الأستاذ المشارك في قسم التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود الدكتور وليد الزامل، وضع اشتراطات للمطاعم والفنادق بوجوب تقديم سلة مأكولات مجانية لبنك الطعام لتقليل الهدر الغذائي.

الهدر هاجس عالمي

ويشكل الفقد والهدر في الغذاء هاجسًا عالميًّا؛ لما له من آثار وخيمة على المستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مما يؤدي إلى خسارة وهدر في الموارد النادرة التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من عملية إنتاج الغذاء على غرار المياه والأراضي والطاقة والموارد البشرية وغيرها، فيتسبب ذلك في انخفاض العائد الاقتصادي من الأعمال الزراعية، والصناعية، ويزيد أثر هذه الظاهرة من انعدام الأمن الغذائي في البلدان ذات الموارد الضئيلة التي تكافح لتحمّل تكاليف الإمدادات المستوردة لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء، كما أن هذه الظاهرة تسهم أيضًا في تدهور البيئة.

ومن هنا أطلقت السعودية عدة مبادرات للحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، ومنها البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء الذي أسند تنفيذه إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي.