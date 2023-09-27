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ساهمت في تحقيق مستهدفات رؤية 2030

مقترح بتخفيض ضريبة عدد من السلع منها السيارات الكهربائية

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ صباحاً
مقترح بتخفيض ضريبة عدد من السلع منها السيارات الكهربائية
المواطن - فريق التحرير

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اقترح رئيس نادي الإبل، فهد بن حثلين، تخفيض نسبة الضريبة على عدد من السلع التي ساعدت في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وعززت من السلامة البيئية.

وحدد ابن حثلين من خلال تدوينة بحسابه الرسمي في منصة إكس هذه السلع وهي أجهزة تدوير المياه، والتشجير، والسيارات الكهربائية، وأجهزة الطاقة الشمسية وغيرها.

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وأوضح ابن حثلين أن هذه المنتجات ساهمت في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وعززت من السلامة البيئية، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الضريبة ساهمت في إحداث توازن اقتصادي وتحقيق دور تنموي في المملكة.

وتفاعل عدد من متابعي رئيس نادي الإبل مع طرحه، بدورها رصدت “المواطن” جانبًا من تعليقاتهم المتعلقة بالموضوع.

الضريبة متناسبة مع السلعة

وقال عبدالله مبروك محمد آل عثمان: الأفضل تخصيص الضريبة وفق نوع السلع فالسلع الاستهلاكية الأساسية تكون معفاة من الضريبة والسلع متوسطة الاستهلاك تكون الضريبة بها 5% والسلع الفارهة تكون الضريبة بها 20% هذا هو أفضل حل للضريبة.

الضريبة خيار لا مناص منه

وأضاف محمد العتيبي: الضريبة وإن اختلفنا حولها لكنها تبقى خيارًا لا مناص عنه لتقليل اعتمادنا على البترول، ولا شيء غير الضريبة، عمومًا “لأن الحكومة من وين بتجيب فلوس إذا بستغني عن البترول ولا نيب حاط ضريبة؟!”، عمومًا: الأكثر وضوحًا من المنتجات اللي ذكرتها التشجير، ونأمل أن تظهر البقية بشكل أقوى.

تخفيض ضريبة القيمة المضافة

وتابع آخر: ما في شك إن الضريبة مفيدة لأي اقتصاد نامي، والدولة بحاجة لها، لكن لابد ألا نغفل أن لدينا عوائل محدودة الدخل وبعضها ارتفعت عليها أعباء المعيشة، أرى من وجهة نظري أن تتحول الضريبة على الشركات والعمالة الأجنبية والتحويلات المالية للخارج، ويتم تخفيض نسبة ضريبة VAT أو إلغاؤها.

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