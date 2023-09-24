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بعد تطبيقها في شقراء

مقترح بتعميم حاوية القمامة الخفية

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
مقترح بتعميم حاوية القمامة الخفية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مواطن مقطع فيديو من محافظة شقراء التابعة لمنطقة الرياض، يبين طريقة إخفاء حاويات القمامة الموجودة بالشوارع، في خطوة مميزة واستثنائية.

وأظهر الفيديو عمال بلدية شقراء وهم ينتظرون حاوية القمامة الخفية تخرج من تحت الأرض لإفراغ محتوياتها، وبعد الانتهاء قاموا بإرجاعها إلى باطن الأرض مرة أخرى.

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فكرة الحاوية

وتعتمد فكرة عمل الحاوية الخفية على فتحة من الأعلى تشبه الأسطوانة الكبيرة يتم إلقاء القمامة فيها التي تمر عبر الأسطوانة وتنزل في حاوية القمامة الخاصة بالبلدية المدفونة تحت الأرض وتستقر على ما يشبه المصعد الذي يصعد بالحاوية وينزل بها أوتوماتيكيا بتحكم من رجال البلدية.

وحظيت فكرة الحاوية الخفية بإعجاب المواطنين والمقيمين الذين تمنوا تعميم هذه الفكرة في أنحاء مدن المملكة، للقضاء على التشوه البصري بسبب القمامة والنفايات التي تكون مبعثر حول الحاويات، فضلًا عن أن هذه الحاويات تستقطب القطط والكلاب الضالة للبحث فيها عن طعامهما.

 

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