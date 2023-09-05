مقترح بفرض غرامة مالية على تكاليف الزواج الباهظة

اقترح الكاتب الدكتور بدر بن سعود فرض غرامات على الأزواج الذين يقيمون حفلات زفافهم بمبالغ باهظة بنسبة تعادل 10% من إجمالي نفقات الزواج لمصلحة خزينة الدولة.

غرامة 10%

وقال ابن سعود في تغريدة عبر منصة إكس: حتى لا تتحول دول الخليج بما فيها المملكة إلى مجموعة من المجتمعات الهرمة وغير المنتجة في المستقبل لابد من وضع الزواج ضمن اشتراطات التوظيف أو الترقية للجنسين وتغريم من يقيمون حفلاته بموازنات تتجاوز حدًّا يقرره المشرع بدفع ما يعادل 10% من إجمالي نفقات الزواج لخزينة الدولة.

تفاعل بين رواد إكس

وأثارت تغريدة الدكتور بدر تفاعلًا بين متابعيه، بين مؤيد ومعارض، حيث رصدت “المواطن” جانبًا من تعليقاتهم.

وقال المعماري فيصل المهنا: التكاليف الباهظة هذه تشغل ناس وشركات وموظفين ومحلات، أنا مادري كيف بعض الناس تجيب أفكار سوالف، يعني لو واحد طلب من عشر محلات شوكولاتة يعني عشر محلات بموظفينها اشتغلوا للزواج.

رقم مبالغ فيه

بينما قال أبو عساف: دكتور فكرتك حلوة وخاصة ربطها بالترقية وو… إلخ لكن الرقم مبالغ فيه اللي فبداية المقال وأنا دخلي لا يتجاوز 10 آلاف لم أدفع في زواجي المبلغ هذا.

غلاء المعيشة

وأضاف عبدالله الخديدي: جميل.. والمشكلة أيضًا في الغلاء فقد أدى للعزوف عن الزواج ومن كان متزوجًا توقّف عن الإنجاب ولنفس السبب والله المستعان.

إسراف

وعلق محمد الهمزاني بقوله: تقدر تكلم اللي يجيبون فنانات وفنانين بمئات الآلاف ويستأجرون قاعات بمليون أو نص مليون، ليرد عليه خالد بن محمد: هذولي زواجهم لا يقل عن مليون ريال وأشوفه أعلى قمة من قمم الإسراف.