مقتل فرنسي وسجن آخر في الجزائر

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، مقتل أحد مواطنيها، دون توضيح ظروف أو مكان وفاته، ‏في حين قالت إن مواطنًا آخر مسجون في الجزائر في حادث يتعلق بعدد من مواطنيها الموجودين هناك.‏

دخلوا المياه الأقليمية بالخطأ

وذكرت الوزارة في بيان لها: لقد علمنا بوفاة أحد مواطنينا وسجن مواطن آخر في الجزائر، في حادث تورط فيه عدد من مواطنينا، وفقًا لإذاعة RTL الفرنسية.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن مركز دعم الأزمات التابع لها وسفارتها في المغرب والجزائر على اتصال وثيق مع أسر المواطنين، المقتول والمحتجز.

وتابعت وسائل الإعلام المحلية في المغرب، أن سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية لقيا حتفهما بعدما أطلق خفر السواحل الجزائريون النار إثر دخولهما المياه الجزائرية عن طريق الخطأ.

وذكرت المصادر ذاتها أن هؤلاء كانوا يقومون بجولة بحرية على متن درجات مائية، انطلاقًا من شاطئ مدينة السعيدية المغربية المحاذية للحدود الجزائرية، لكنهم تاهوا ليجدوا أنفسهم في المياه الجزائرية.

وعلق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، على الحادث قائلاً: إن هذه القضية تدخل في اختصاص السلطة القضائية، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل السلطات الجزائرية بشأن القضية.