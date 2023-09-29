مقتل وإصابة 11 لاعبًا بالكونغو بسبب قذيفة أطلقت بالخطأ

أفاد جيش الكونغو الديمقراطية، بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين عقب إطلاق جندي، عن طريق الخطأ، قذيفة صاروخية على ملعب في غوما بشرق الكونغو الديمقراطية.

تفاصيل الحادث

وبحسب وسائل الإعلام، أكد الناطق باسم الجيش غيوم نجيكي أن جنديًّا كونغوليًّا أطلق بشكل غير متعمد قذيفة “آر بي جي” سقطت في ملعب “ستاد دو لونيتي” في غوما.

ولفت في بيان إلى إصابة 12 شخصًا توفي أحدهم لاحقًا متأثرًا بجروحه.

وقال نجيكي: إن الجندي كان داخل مركبة اصطدمت بمطب على طريق قرب الملعب؛ مما تسبّب بإطلاق القذيفة.

وذكر برنس مومبيري المقيم في غوما وكان موجودًا في محيط الملعب وقت وقوع الحادث، أنه رأى لاعبين مصابين يخرجون من الملعب.

إجلاء اللاعبين

وأبانت صور نُشرت عبر مواقع التواصل، لكن لم يتم التحقق من صحّتها، عددًا من لاعبي كرة القدم مصابين يتم إجلاؤهم من الملعب سيرًا أو على دراجات نارية.

ويقع “ستاد دو لونيتي” على بعد حوالي 30 كيلومترًا (18 ميلًا) من خطوط التماس التي تفصل القوات الكونغولية عن متمرّدي إم 23 الذين سيطروا على مساحات شاسعة من الأراضي في إقليم شمال كيفو منذ معاودتهم حمل السلاح في أواخر العام 2021.

وتنشط عشرات الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، نتيجة النزاعات التي دارت في التسعينيات ومطلع القرن الحادي والعشرين.