هروب عريس ليلة الزفاف والأب ينقذ الموقف بطريقته الخاصة مقتل وإصابة 6 في تحطم طائرة بالمجر جماهير الاتحاد: رحيل مارسيلو غروهي مرفوض صورة جماعية لقادة قمة العشرين لها رمزية ودلالة كبيرة جامعة أم القرى تدعو الطلاب الدوليين للتقديم عبر منصة ادرس في السعودية الشبابيون يدعمون ماجد المرزوقي بعد إيقافه سنة وفاة مواطن بسبب وجبة طعام بجدة روسيا ترى إعلان مجموعة العشرين متوازنًا محامٍ لـ “المواطن”: حالة واحدة يعاقب فيها ولي الأمر لقطات لإخلاء طائرة صينية بعد اشتعال النيران بمحركها
تحطمت طائرة أثناء عرض جوي في المجر مما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها وإصابة 4 آخرين على الأرض، وفقًا لما ذكرته أ ف ب
ولفتت الوكالة إلى أن الحادث وقع في مطار زيكيسفيرفار، على بعد 70 كيلومترًا من بودابست.
وأضافت وكالة نوفوستي أنه بالإضافة إلى الطيار، كان هناك راكب آخر على متن الطائرة، وقد لقيا مصرعهما معًا بشكل مأساوي على الفور.
ووثقت في وقت سابق كاميرا اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة أخرى مقاتلة من طراز ميغ-23 خلال عرض جوي في ولاية ميشيغان الأمريكية، ولم يصب أحد بأذى على الأرض فيما نجا الطياران بالقفز بالمظلة.