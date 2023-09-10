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خلال عرض جوي

مقتل وإصابة 6 في تحطم طائرة بالمجر

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
مقتل وإصابة 6 في تحطم طائرة بالمجر
المواطن - فريق التحرير

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تحطمت طائرة أثناء عرض جوي في المجر مما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها وإصابة 4 آخرين على الأرض، وفقًا لما ذكرته أ ف ب

تفاصيل الحادث

ولفتت الوكالة إلى أن الحادث وقع في مطار زيكيسفيرفار، على بعد 70 كيلومترًا من بودابست.

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وأضافت وكالة نوفوستي أنه بالإضافة إلى الطيار، كان هناك راكب آخر على متن الطائرة، وقد لقيا مصرعهما معًا بشكل مأساوي على الفور.

ووثقت في وقت سابق كاميرا اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة أخرى مقاتلة من طراز ميغ-23 خلال عرض جوي في ولاية ميشيغان الأمريكية، ولم يصب أحد بأذى على الأرض فيما نجا الطياران بالقفز بالمظلة.

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