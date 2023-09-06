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ضرب أكثر من ستين مدينة

مقتل وتشريد 1627 برازيليًّا بسبب الإعصار

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ مساءً
مقتل وتشريد 1627 برازيليًّا بسبب الإعصار
المواطن - فريق التحرير

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كشفت السلطات البرازيلية أن إعصارًا فوق مداري في جنوب البرازيل تسبب في فيضانات بعدة مدن؛ مما أسفر عن مصرع 27 شخصًا على الأقل وتشريد أكثر من 1600 آخرين.

أكثر من 60 مدينة

وبحسب وسائل الإعلام البرازيلية، فقد ضربت العاصفة منذ مساء الاثنين أكثر من ستين مدينة.

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وقال إدواردو ليته، حاكم ولاية ريو غراندي دو سول إن حصيلة القتلى في ولايته هي الأعلى بين الولايات بسبب الظاهرة المناخية.

وتركز فرق البحث والإنقاذ على وادي تاكواري الواقع على بعد نحو 150 كيلومترًا شمال غرب عاصمة الولاية بورتو اليغري، حيث سجل سقوط معظم الضحايا ووقوع الأضرار.

لقطات للدمار الواسع في البرازيل بسبب الأمطار والفيضانات (2)

أمطار غزيرة

ويتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على وسط وجنوب الولاية، لكنها على الأرجح ستتجاوز المناطق الأكثر تضررًا.

لقطات للدمار الواسع في البرازيل بسبب الأمطار والفيضانات (2)

واستمرت السلطات في إعلان ثلاثة إنذارات من الفيضان الأربعاء في أنهار جاكوي وكاي وتاكواري.

وكانت ريو غراندي دو سول قد شهدت إعصارًا آخر في يونيو الماضي، قتل 16 شخصًا وتسبب في دمار في 40 مدينة، معظمها حول مدينة بورتو اليغري.

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