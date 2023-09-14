Icon

أسرع ببغاء يقود دراجة ويحطم الرقم القياسي Icon بدء سريان أحكام نظام حماية البيانات الشخصية اليوم Icon سبب كارثة درنة الليبية برؤية الزعاق Icon 4 تنبيهات بشأن اصطحاب الأطفال عند أداء العمرة Icon أسعار الذهب تتراجع وتسجل أدنى تسوية خلال 3 أسابيع Icon إيرادات فيلم شاروخان بدور العرض السعودية يفتح شهية صناع السينما الهندية Icon مقتل 3 ضباط جيش وشرطي هندي خلال اشتباكات بكشمير Icon هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب الحسكة السورية Icon إجراء في حساب المواطن قد يؤثر على أهلية رب الأسرة Icon عراقية تقتل طفلة وتقطع جثتها وتحرقها انتقامًا من والدها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في صراع مع مسلحين

مقتل 3 ضباط جيش وشرطي هندي خلال اشتباكات بكشمير

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ صباحاً
مقتل 3 ضباط جيش وشرطي هندي خلال اشتباكات بكشمير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قُتل 3 ضباط في الجيش الهندي إلى جانب شرطي في اشتباكات منفصلة اندلعت في الجزء الهندي من إقليم كشمير مع المتمردين خلال اليومين الماضيين، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، الأربعاء.

اشتباكات القوات الهندية

وأفادت الوكالة نقلًا عن مسؤولين هنود، أن القوات الحكومية الهندية شنت عملية مشتركة ضد المسلحين في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء في أنانتناغ بمنطقة كوكرناغ في كشمير.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يلتقي رئيسة الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي

ولي العهد يلتقي رئيسة الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي

وظائف في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

وظائف في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

وأردف الجيش الهندي، في بيان رسمي، أنه أعقبت الاشتباكات يوم الثلاثاء فترة هدوء خلال الليل ثم استؤنف القتال من جديد يوم الأربعاء.

وذكرت الشرطة أن ضابطين برتبة كولونيل وميجور وشرطي واحد قتلوا، فيما لم يعلق المسؤولون على سقوط ضحايا من المسلحين في كوكرناغ.

مقتل جندي واثنين من المسلحين

واندلعت الاشتباكات الثانية في راجوري، وهي منطقة شديدة التسليح قريبة من خط السيطرة الذي يقسم إقليم كشمير بين الهند وباكستان، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وتابع الجيش في بيان الأربعاء أن الهجوم أدى إلى مقتل جندي واثنين من المسلحين.

تجدر الإشارة إلى أن كلًّا من الهند وباكستان تطالبان بالسيادة الكاملة على إقليم كشمير المقسم بينهما، حيث يدعم معظم الكشميريين المسلمين هدف المتمردين المتمثل في توحيد الإقليم، إما تحت الحكم الباكستاني أو كدولة مستقلة، في حين قتل عشرات الآلاف من المدنيين والمتمردين والقوات الحكومية في الصراع منذ عام 1989.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 37 كجم حشيش بعسير
أخبار أمنية

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 37 كجم...

أخبار أمنية
لاعبو الجهراء الكويتي عن صفقات دوري روشن: فخر عالمي بصناعة سعودية
الرياضة

لاعبو الجهراء الكويتي عن صفقات دوري روشن:...

الرياضة
وظائف شاغرة بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

حصاد اليوم
رقم جنوني يجمع نيمار مع مالكوم قبل الهلال
الرياضة

رقم جنوني يجمع نيمار مع مالكوم قبل...

الرياضة
نهاية مذلة لمروج مخدرات قبض عليه أمام والده
السعودية اليوم

نهاية مذلة لمروج مخدرات قبض عليه أمام...

السعودية اليوم
أحقية الخاطب في استرداد هداياه بعد فسخ الخطبة
السعودية اليوم

أحقية الخاطب في استرداد هداياه بعد فسخ...

السعودية اليوم
ضبط مواطن ومخالف لأمن الحدود لترويجهما المخدرات بجازان والباحة
أخبار أمنية

ضبط مواطن ومخالف لأمن الحدود لترويجهما المخدرات...

أخبار أمنية
حان وقت ارتداء أقنعة كورونا مرة أخرى
صحة وطب‎

حان وقت ارتداء أقنعة كورونا مرة أخرى

صحة وطب‎