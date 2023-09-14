أسرع ببغاء يقود دراجة ويحطم الرقم القياسي بدء سريان أحكام نظام حماية البيانات الشخصية اليوم سبب كارثة درنة الليبية برؤية الزعاق 4 تنبيهات بشأن اصطحاب الأطفال عند أداء العمرة أسعار الذهب تتراجع وتسجل أدنى تسوية خلال 3 أسابيع إيرادات فيلم شاروخان بدور العرض السعودية يفتح شهية صناع السينما الهندية مقتل 3 ضباط جيش وشرطي هندي خلال اشتباكات بكشمير هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب الحسكة السورية إجراء في حساب المواطن قد يؤثر على أهلية رب الأسرة عراقية تقتل طفلة وتقطع جثتها وتحرقها انتقامًا من والدها
قُتل 3 ضباط في الجيش الهندي إلى جانب شرطي في اشتباكات منفصلة اندلعت في الجزء الهندي من إقليم كشمير مع المتمردين خلال اليومين الماضيين، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، الأربعاء.
وأفادت الوكالة نقلًا عن مسؤولين هنود، أن القوات الحكومية الهندية شنت عملية مشتركة ضد المسلحين في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء في أنانتناغ بمنطقة كوكرناغ في كشمير.
وأردف الجيش الهندي، في بيان رسمي، أنه أعقبت الاشتباكات يوم الثلاثاء فترة هدوء خلال الليل ثم استؤنف القتال من جديد يوم الأربعاء.
وذكرت الشرطة أن ضابطين برتبة كولونيل وميجور وشرطي واحد قتلوا، فيما لم يعلق المسؤولون على سقوط ضحايا من المسلحين في كوكرناغ.
واندلعت الاشتباكات الثانية في راجوري، وهي منطقة شديدة التسليح قريبة من خط السيطرة الذي يقسم إقليم كشمير بين الهند وباكستان، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.
وتابع الجيش في بيان الأربعاء أن الهجوم أدى إلى مقتل جندي واثنين من المسلحين.
تجدر الإشارة إلى أن كلًّا من الهند وباكستان تطالبان بالسيادة الكاملة على إقليم كشمير المقسم بينهما، حيث يدعم معظم الكشميريين المسلمين هدف المتمردين المتمثل في توحيد الإقليم، إما تحت الحكم الباكستاني أو كدولة مستقلة، في حين قتل عشرات الآلاف من المدنيين والمتمردين والقوات الحكومية في الصراع منذ عام 1989.