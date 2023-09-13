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يشهد السودان صراعًا مسلحًا بين الجيش والدعم السريع

مقتل 40 سودانيًّا في قصف سوق بدارفور

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
مقتل 40 سودانيًّا في قصف سوق بدارفور
المواطن - فريق التحرير

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ذكرت وزارة الصحة السودانية، اليوم، أن ما لا يقل عن 40 شخصًا لقوا حتفهم في ضربة جوية في إقليم دارفور السوداني، مع تصاعد القتال في السودان.

الهجوم على سوق

وأفادت وزارة الصحة في الخرطوم، في صفحتها على موقع فيسبوك، بأن الهجوم وقع في سوق في مدينة نيالا صباح اليوم.

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وكان هذا أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات خلال الأيام القليلة الماضية.

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اشتباكات عنيفة

وخلال نهاية الأسبوع، قُتل 50 شخصًا على الأقل، وأصيب أكثر من 140 آخرين، في العاصمة السودانية الخرطوم، ومدينة الفاشر في دارفور غربي السودان.

ويشهد السودان صراعًا مسلحًا بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو.

ووفقًا للأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 4 آلاف شخص حتى الآن حتفهم، ومن بينهم مئات المدنيين.

الجيش السوداني لا نتحمل مسؤولية نهب مقار السفارات

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