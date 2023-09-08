مقتل 64 شخصًا في هجومين لمسلحين بمالي

قتل 49 مدنيًّا و15 جنديًّا على الأقل، عندما هاجم مسلحون متطرفون معسكرًا للجيش وسفينة في شمال شرق البلاد، أمس الخميس، وفقًا لما ذكرته الحكومة المؤقتة في مالي.

سقط عدد كبير جريحًا

وأردفت الحكومة المؤقتة، في بيان بثه التلفزيون الوطني، أن عددًا كبيرًا سقط جريحًا، مشيرة إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

وهاجم المتمردون قاربًا يحمل مدنيين عبر السهول التي غمرتها الفيضانات والتي تفصل بين مدينتي جاو وموبتي خلال موسم الأمطار، حيث كانت السفينة مسافرة من جاو عندما حدث الهجوم.

هجوم مماثل

وفي 19 أغسطس المنصرم، كشفت وسائل إعلام أن ما لا يقل عن 21 مدنيًّا قتلوا في هجوم نفذه مسلحون على إحدى القرى في منطقة موبتي وسط مالي، وذلك في سياق الأحداث الجارية للتمرد في تلك المنطقة.

وتواجه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حركة تمرد عنيفة من جانب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، واللتين قد تسللتا إلى شمال البلاد عقب تنفيذ الانفصاليين من الطوارق تمردًا في عام 2012.