مقتل 7 أشخاص في انهيارات أرضية جنوب الصين

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لقي سبعة أشخاص مصرعهم اليوم في انهيارات أرضية بمدينة يويلين بمنطقة قوانغشي جنوبي الصين.
وأفادت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية نقلاً عن السلطات المحلية في يويلين أن ثلاثة أشخاص لا زالوا في عداد المفقودين، مشيرةً إلى أن البحث ما زال مستمراً عن المفقودين.
يُذكر أن الصين قد تعرضت لعواصف مطيرة يومي الأحد والاثنين الماضيين، ما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية.