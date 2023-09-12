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ثلاثة أشخاص لا زالوا في عداد المفقودين

مقتل 7 أشخاص في انهيارات أرضية جنوب الصين

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
مقتل 7 أشخاص في انهيارات أرضية جنوب الصين
المواطن - فريق التحرير

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لقي سبعة أشخاص مصرعهم اليوم في انهيارات أرضية بمدينة يويلين بمنطقة قوانغشي جنوبي الصين.

سقوط قتلى وفقدان آخرين

وأفادت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية نقلاً عن السلطات المحلية في يويلين أن ثلاثة أشخاص لا زالوا في عداد المفقودين، مشيرةً إلى أن البحث ما زال مستمراً عن المفقودين.

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عواصف ماطرة

يُذكر أن الصين قد تعرضت لعواصف مطيرة يومي الأحد والاثنين الماضيين، ما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية.

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