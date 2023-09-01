مقتل 9 عسكريين في باكستان بهجوم انتحاري

أعلن الجيش الباكستاني مقتل تسعة من عناصره، الخميس، بعد أن استهدف انتحاري يستقل دراجة نارية رتلًا عسكريًّا.

هجوم انتحاري

وأردف الجيش أن خمسة عسكريين آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في غرب البلاد على بعد 61 كيلومتراً من الحدود مع أفغانستان.

ولطالما مثلت المنطقة الحدودية الوعرة ملاذًا آمنًا لمتشددين تربطهم صلات بإسلاميين يقاتلون الدولة وحركة طالبان الأفغانية قبل أن تعود إلى السلطة في كابول في 2021.