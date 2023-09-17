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مقطع فيديو يحدد موقف نيمار من المشاركة أمام نافباخور

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
مقطع فيديو يحدد موقف نيمار من المشاركة أمام نافباخور
المواطن - فريق التحرير

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كشف مقطع فيديو موقف البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال من المشاركة غدًا أمام فريق نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

تعليق نيمار 

وقال البرازيلي في مقطع فيديو متداول في تدريبات الهلال اليوم: “أهلًا جماهير الهلال، نراكم غدًا في الملعب”.

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وتُقام مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المجموعة الرابعة، التي تضم كلًّا من؛ ناساجي الإيراني مومباي الهندي ونافباخور الأوزبكي.

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