مقيمان في قبضة الأمن لاستغلال الرواسب دون ترخيص بتبوك

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمَين من الجنسيتين اليمنية والمصرية مخالفَين لنظام البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص، يعملان على آليّتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة بمنطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.