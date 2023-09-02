مقيم في قبضة الأمن لترويجه الشبو في تبوك تشكيل مباراة النصر والحزم الباحة تكتنز بإرث العمارة القديمة المستوحاة من البيئة الطبيعية فوز ثمين لـ الريال ضد خيتافي جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثالث لجميع المراحل العراقيون يشيعون صوت الأرض ياس خضر رفع عدد الممارسين بالأقسام الفنية في مستشفيات حفر الباطن خماسية مان سيتي ضد فولهام تصعد به للصدارة مقتل متظاهر وإصابة 10 في مظاهرات كركوك ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط بحفر الباطن
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة تبوك، لترويجه مادة الشبو المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.