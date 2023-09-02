Icon

مقيم في قبضة الأمن لترويجه الشبو في تبوك Icon تشكيل مباراة النصر والحزم Icon الباحة تكتنز بإرث العمارة القديمة المستوحاة من البيئة الطبيعية Icon فوز ثمين لـ الريال ضد خيتافي Icon جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثالث لجميع المراحل Icon العراقيون يشيعون صوت الأرض ياس خضر Icon رفع عدد الممارسين بالأقسام الفنية في مستشفيات حفر الباطن Icon خماسية مان سيتي ضد فولهام تصعد به للصدارة Icon مقتل متظاهر وإصابة 10 في مظاهرات كركوك Icon ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط بحفر الباطن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى إحالته إلى النيابة العامة

مقيم في قبضة الأمن لترويجه الشبو في تبوك

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ مساءً
مقيم في قبضة الأمن لترويجه الشبو في تبوك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة تبوك، لترويجه مادة الشبو المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
إطلاق حملة اعتناء لتحصين النشء من الأفكار الضالة

إطلاق حملة اعتناء لتحصين النشء من الأفكار الضالة

تنفيذ حكم القتل في سوداني قتل آخر طعنًا في الرياض

تنفيذ حكم القتل في سوداني قتل آخر طعنًا في الرياض

الإبلاغ عن تهريب المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر أغسطس
آخر الاخبار

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر...

آخر الاخبار
توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى مساء الغد
السعودية اليوم

توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى...

السعودية اليوم
جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام القادمة
الرياضة

جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام...

الرياضة
25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان
السوق

25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان

السوق
6 أعراض تؤكد فشل القلب
صحة وطب‎

6 أعراض تؤكد فشل القلب

صحة وطب‎
تخزين السيارات بالوكالات وبيعها بسعر باهظ يثير استياء المستهلكين
السعودية اليوم

تخزين السيارات بالوكالات وبيعها بسعر باهظ يثير...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس

الرياضة
إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع
الرياضة

إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع

الرياضة