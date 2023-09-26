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مؤشر إم إس سي آي يواصل خسائره

مكاسب الدولار تضغط على أسهم وعملات الأسواق الناشئة

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ مساءً
مكاسب الدولار تضغط على أسهم وعملات الأسواق الناشئة
المواطن - فريق التحرير

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انخفضت أسهم الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوياتها منذ مارس، في حين أدت مكاسب الدولار وارتفاع عائدات السندات الأمريكية إلى تراجع إقبال المستثمرين على الأصول الأكثر خطراً.

رهانات عالية المخاطر

يخشى المضاربون المشاركة في رهانات عالية المخاطر في الأسواق الناشئة وسط تزايد التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة في الولايات المتحدة، بل وحتى زيادتها.

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تسبب الفرار إلى الأصول الآمنة في خسارة مؤشر “إم إس سي آي” لأسهم الأسواق الناشئة لثاني شهر على التوالي، في حين جرى تداول سلة من العملات قرب أدنى مستوى لها في أسبوعين. وكانت عملات دول شرق أوروبا في منطقة اليورو الأكثر تأثراً بارتفاع الدولار.

توقعات أسعار الفائدة

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه يتوقع احتياج البنك المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري، إذا كان النمو الاقتصادي أكبر من المتوقع.

كما كتب محللو بنك “يوني كريدت” (UniCredit) في مذكرة: “يستمر ارتفاع الدولار مقابل العملات الأخرى مدفوعاً بالتصريحات المتشددة التي صدرت عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ممن أكدوا مرة أخرى أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستبقى مرتفعة لفترة طويلة على الأرجح”.

خفض الفائدة في المجر

على صعيد متصل، يُرجح أن يخفض بنك المجر المركزي سعر الفائدة الأساسية بنحو نقطة مئوية كاملة للشهر الخامس على التوالي في اجتماعه اليوم الثلاثاء. ويُتوقع أن يستمر التيسير النقدي رغم تراجع الفورنت في جلسات التداول بالآونة الأخيرة، والخلاف بين البنك المركزي في بودابست مع الحكومة بسبب تدهور الموارد المالية، وتوقعات التضخم والنمو.

كتب تاثا غوزى، المحلل الاستراتيجي لدى مصرف “كوميرتس بنك” (Commerzbank) في مذكرة: “الخلاف في القيادة الاقتصادية للدولة لها تأثير سلبي على سعر الصرف، والأرجح أن يشهد الفرونت تراجعاً أكبر في المستقبل القريب”.

تضرر الأسواق الآسيوية

تضررت الأسواق الآسيوية أيضاً بعدما أعلنت شركة “تشاينا إيفرغراند” للتطوير العقاري أن وحدة تابعة لها تخلفت عن سداد سندات باليوان، ما يفاقم المخاوف حول ما إذا كانت إدارة الرئيس شي جين بينغ قادرة على إنهاء الأزمة العقارية أم لا.

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