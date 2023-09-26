مكاسب الدولار تضغط على أسهم وعملات الأسواق الناشئة

انخفضت أسهم الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوياتها منذ مارس، في حين أدت مكاسب الدولار وارتفاع عائدات السندات الأمريكية إلى تراجع إقبال المستثمرين على الأصول الأكثر خطراً.

رهانات عالية المخاطر

يخشى المضاربون المشاركة في رهانات عالية المخاطر في الأسواق الناشئة وسط تزايد التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة في الولايات المتحدة، بل وحتى زيادتها.

تسبب الفرار إلى الأصول الآمنة في خسارة مؤشر “إم إس سي آي” لأسهم الأسواق الناشئة لثاني شهر على التوالي، في حين جرى تداول سلة من العملات قرب أدنى مستوى لها في أسبوعين. وكانت عملات دول شرق أوروبا في منطقة اليورو الأكثر تأثراً بارتفاع الدولار.

توقعات أسعار الفائدة قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه يتوقع احتياج البنك المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري، إذا كان النمو الاقتصادي أكبر من المتوقع.

كما كتب محللو بنك “يوني كريدت” (UniCredit) في مذكرة: “يستمر ارتفاع الدولار مقابل العملات الأخرى مدفوعاً بالتصريحات المتشددة التي صدرت عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ممن أكدوا مرة أخرى أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستبقى مرتفعة لفترة طويلة على الأرجح”.