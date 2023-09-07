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تزايد التقلبات في الأسواق الناشئة

مكاسب لـ الدولار مع ارتفاع أسعار النفط

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ صباحاً
مكاسب لـ الدولار مع ارتفاع أسعار النفط
المواطن - فريق التحرير

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ازدادت التقلبات في الأسواق الناشئة، حيث تراجعت العملات والأسهم مع مكاسب الدولار وارتفاع أسعار النفط مما أضر بالمعنويات تجاه الأصول الأكثر خطورة.

تحول تصاعدي لأسعار النفط

وقال بنك باركليز في مذكرة: “أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومشاكل الصين دفعت أصول الأسواق الناشئة إلى حالة من التقلب، في ظل بيئة صعبة لتدفقات تلك الأسواق، مع التحول التصاعدي في أسعار النفط”، حسبما ذكرت “بلومبرج”.

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وقال “أوليفر هارفي”، الخبير الإستراتيجي لدى “دويتشه بنك”، في مذكرة: “تحولت التوقعات بشأن الأسواق الناشئة إلى هبوطية، ليس بسبب الصين فقط، حيث إن أكبر المراجعات الهبوطية جاءت من جنوب آسيا وأوروبا الوسطى والشرقية خلال الشهر الماضي”.

تخفيض أسعار الفائدة

وتعرضت العملة والأسهم البولندية لصدمة قوية يوم الأربعاء بعد أن قام البنك المركزي، بتخفيض حاد في أسعار الفائدة، وبشكل غير متوقع، في محاولة لتعزيز الاقتصاد المتباطئ، حتى مع تجاوز معدل التضخم 10%.

وسجلت العملة البولندية الزلوتي أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً، حيث انخفضت بما يصل إلى 2.3% مقابل الدولار، وهو أكبر انخفاض منذ عام تقريبًا، كما تراجع المؤشر القياسي للأسهم في “وارسو” بنسبة 2.4% إلى أدنى مستوى له منذ يونيو.

ارتفاع الدولار

وأدى ارتفاع قيمة الدولار إلى دفع العملات الآسيوية إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر، الأمر الذي جعل السلطات في اليابان والصين تلجأ لتعزيز الدفاع عن أسعار صرف عملاتها.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫02411 مقابل الريال الواحد 0٫24850

الدولار: 3٫75099 مقابل الريال الواحد 0٫26660

درهم إماراتي: 1٫02123 مقابل الريال الواحد 0٫97921

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74247

دينار أردني: 5٫29732 مقابل الريال الواحد 0٫18878

دينار كويتي: 12٫15950 مقابل الريال الواحد 0٫08224

الريال القطري: 1٫03021 مقابل الريال الواحد 0٫97068

الدرهم المغربي: 0٫36823 مقابل الريال الواحد 2٫71569

الجنيه المصري: 0٫12128 مقابل الريال الواحد 8٫24429

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