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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

مكافحة المخدرات تحبط ترويج 100 ألف قرص إمفيتامين مخدر بالجوف

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٢ مساءً
مكافحة المخدرات تحبط ترويج 100 ألف قرص إمفيتامين مخدر بالجوف
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة الجوف، لترويجهم (100,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، ضبطت مخبأة تحت الأرض في مزرعة بمدينة سكاكا، ومادة الحشيش المخدر، وبحوزتهم سلاح ناري، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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