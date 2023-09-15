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بحوزتهم 6.2 كيلو مخدر

مكافحة المخدرات في الكويت تضبط 16 متهمًا من جنسيات مختلفة

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٨ مساءً
مكافحة المخدرات في الكويت تضبط 16 متهمًا من جنسيات مختلفة
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت الداخلية الكويتية اليوم الجمعة، 16 متهمًا في 13 قضية وبحوزتهم 6.2 كيلوغرام من المواد المخدرة المتنوعة و550 حبة من المؤثرات العقلية وسلاحان وذخيرة ومبالغ مالية حصيلة البيع.

مواد مخدرة

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها نشرته على حسابها في منصة إكس، استمراراً لجهود رجال قطاع الأمن الجنائي لتطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 16 شخصًا من جنسيات مختلفة في 13 قضية وبحوزتهم نحو 6.2 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة و550 حبة من المؤثرات العقلية والعثور على سلاحين وذخيرة بحوزة متهمين ومبالغ مالية حصيلة البيع.

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وأردفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الكويت في منشورها: وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم، اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وختم المنشور قائلاً: وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن رجال الأمن الجنائي وكافة قطاعات الوزارة بالمرصاد لتجار ومروجي المخدرات. كما أهابت الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن، والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ، والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

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