مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن ومناطق السعودية، حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 46 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ 15 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: مكة المكرمة 46 مئوية، المدينة المنورة والأحساء 43 مئوية، الدمام وينبع والعلا وحفر الباطن والصمان والدهناء 42 مئوية، الرياض وشروره 41 مئوية، حائل والدوادمي ورفحاء والمجمعة 40 مئوية، عرعر وبيشة 39 مئوية، جدة وسكاكا جازان ونجران والقريات 38 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 15 مئوية، أبها 17 مئوية، الباحة 18 مئوية، القريات 19 مئوية، طريف 20 مئوية، تبوك 21 مئوية، عرعر 22 مئوية، نجران والوجه 24 مئوية، حائل والطائف ورفحاء 25 مئوية، الدمام وبريدة والدوادمي والمجمعة 26 مئوية.