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السودة الأدنى حرارة بـ 13 مئوية

مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن ومناطق السعودية؛ حيث سجلت مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية، بينما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ 13 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: مكة المكرمة 47 مئوية، الصمان والأحساء 46 مئوية، المدينة المنورة والدمام وحفر الباطن ورفحاء والدهناء 45 مئوية، سكاكا والخرج 44 مئوية، التنهات 43 مئوية، الرياض وبريدة ووادي الدواسر وشرورة وطريف وينبع والعلا والخرج 44 مئوية.

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أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 13 مئوية، أبها 17 مئوية، الباحة 21 مئوية، بريدة والطائف والقريات 23 مئوية، الدوادمي وطريف وبيشة 24 مئوية، تبوك والتنهات 5 مئوية، سكاكا والصمان ووادي الدواسر ورفحاء والمجمعة والدهناء 26 مئوية.

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