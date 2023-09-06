مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 47 مئوية والسودة الأدنى

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم على بعض مدن ومناطق السعودية؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم بـ47 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ13 مئوية.
وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: مكة المكرمة 47 مئوية، الأحساء 46 مئوية، المدينة المنورة والدمام وينبع وحفر الباطن 45 مئوية، عرعر وسكاكا والتنهات والعلا ورفحاء والدهناء 44 مئوية، الرياض وشرورة 43 مئوية، تبوك وبريدة والصمان ووادي الدواسر والمجمعة 42 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 13 مئوية، أبها 17 مئوية، الباحة 18 مئوية، الطائف 20 مئوية، 22 بيشة، طريف والقريات ونجران والدوادمي 23 مئوية، تبوك وحائل 25 مئوية، عرعر وسكاكا ووادي الدواسر ورفحاء والمجمعة 26 مئوية.