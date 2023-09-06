Icon

5 أطعمة مفيدة لصحة الدماغ وتحسن حالتك المزاجية Icon إنقاذ ثمانينية من فشل في عضلة القلب Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة Icon تأسيس شركة مشتركة لتقديم خدمات غسيل الكلى في السعودية Icon تحذير للسعوديين في إسطنبول من الفيضانات Icon متدربو التقني يقتنصون 11 جائزة عالمية بمعرض سنغافورة Icon معادن تفوز برخصتي كشف تعديني لموقعي محدد والردينية Icon المجلس الصحي السعودي يعلن عن وظائف شاغرة Icon مقترح بفتح التطوع لمراقبة السوق المحلي لحماية المستهلك Icon المملكة قدمت للمنطقة مثالاً يستحق أن يحتذى لتحقيق آمال شعوبها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وفقًا لتقديرات المركز الوطني للأرصاد

مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 47 مئوية والسودة الأدنى

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ صباحاً
مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 47 مئوية والسودة الأدنى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم على بعض مدن ومناطق السعودية؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم بـ47 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ13 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: مكة المكرمة 47 مئوية، الأحساء 46 مئوية، المدينة المنورة والدمام وينبع وحفر الباطن 45 مئوية، عرعر وسكاكا والتنهات والعلا ورفحاء والدهناء 44 مئوية، الرياض وشرورة 43 مئوية، تبوك وبريدة والصمان ووادي الدواسر والمجمعة 42 مئوية.

قد يهمّك أيضاً
أول تعليق من الحياة الفطرية على مقطع قرد الرياض

أول تعليق من الحياة الفطرية على مقطع قرد الرياض

الجماهير تنتقد استدعاء 3 لاعبين لـ المنتخب السعودي

الجماهير تنتقد استدعاء 3 لاعبين لـ المنتخب السعودي

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 13 مئوية، أبها 17 مئوية، الباحة 18 مئوية، الطائف 20 مئوية، 22 بيشة، طريف والقريات ونجران والدوادمي 23 مئوية، تبوك وحائل 25 مئوية، عرعر وسكاكا ووادي الدواسر ورفحاء والمجمعة 26 مئوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تصدر وتجدد 9,603 شهادات صحية وتفحص 7,514 عينة غذاء
السعودية اليوم

أمانة جدة تصدر وتجدد 9,603 شهادات صحية...

السعودية اليوم
الخليج يزيد أوجاع الشباب بثلاثية
الرياضة

الخليج يزيد أوجاع الشباب بثلاثية

الرياضة
شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية
العالم

شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية

العالم
توضيح من حساب المواطن للمستفيدين المتواجدين بالخارج
حساب المواطن

توضيح من حساب المواطن للمستفيدين المتواجدين بالخارج

حساب المواطن
ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد
الرياضة

ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد

الرياضة
وظائف شاغرة لدى سابك في عدة تخصصات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى سابك في عدة تخصصات

حصاد اليوم
إلقاء بقايا الطعام على الطريق لإطعام الطيور سلوك مستهتر وتشوه بصري
السعودية اليوم

إلقاء بقايا الطعام على الطريق لإطعام الطيور...

السعودية اليوم
فرسان السعودية منافس حاضر بأولمبياد المعلوماتية الدولي
السعودية اليوم

فرسان السعودية منافس حاضر بأولمبياد المعلوماتية الدولي

السعودية اليوم