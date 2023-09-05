مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة مكة المكرمة سجلت اليوم الثلاثاء، أعلى درجات الحرارة في السعودية.

مكة المكرمة تتصدر

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن مكة المكرمة تصدرت اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، بواقع 47 درجة مئوية.

وأضاف أن الأحساء جاءت في المركز الثاني بتسجيل 46 مئوية، فيما حلت القيصومة في المركز الثالث بواقع 45 مئوية.

وسجلت كل من المدينة المنورة، ينبع، رفحاء، والعلا، 44 درجة مئوية، فيما جاءت الدمام في المركز الخامس بتسجيل 43 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.