مكتبة الملك عبدالعزيز تستعرض أبرز 93 كتابًا من إصداراتها عن المؤسس وتاريخ المملكة

أبرزت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أهم إصداراتها عن الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وعن تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية والكتب التي تناولت تاريخ المملكة، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين الموافق 23 سبتمبر 2023 م.

وقد تنوعت الكتب التي أصدرتها المكتبة والتي تستعرض أبرز (93) كتاباً فيها، ما بين الكتابة عن سيرة الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وبدايات تأسيس المملكة، والكتابة عن التاريخ السعودي عبر مختلف العهود، فضلا على ترجمة الكتب التي قام بها الرحالة الأوروبيون والآسيويون إلى المملكة في مراحل تاريخية متعددة.

ومن بين الكتب التي أصدرتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة كتاب ( الموحّد) وهو كتاب وثائقي مصور عن الملك المؤسس يتناول تاريخ المملكة وتراثها العريق، حيث يضم الكتاب (232) صورةً تحكي التاريخ المعاصر وسيرة الملك عبدالعزيز – رحمه الله – في مختلف المواقف والمراحل التاريخية ومن مختلف مناطق المملكة، وتتناول مقدمة الكتاب ما قام به الملك الموحد عبدالعزيز آل سعود من تأسيس المملكة العربية السعودية، وبناء البلاد، وتوحيدها، مع التأكيد على أن الدولة السعودية أعادت إلى الجزيرة العربية دورها الحضاري ووحدت كيانها السياسي. والكتاب من القطع الكبير، من الورق المقوى اللامع، من تصميم تومار ستينسلا سيلفيرا، وتم طبعه بسويسرا، ويقع في (262) صفحة.

واشتمل كتاب : (الرعاية الاجتماعية في عهد الملك عبد العزيز) على موضوعات تتصل بالرعاية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي حيث تناول الرعاية الاجتماعية في عهد الملك عبد العزيز، رحمه الله، بشقيها المؤسسي وغير المؤسسي. وركز في الشق الأول على مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي أنشئت في عهد المؤسس الملك عبد العزيز، والتي تتضمن دور الأيتام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض ودار العجزة في مكة.

وفي كتاب : ( الملك القائد.. القيادة العسكرية للقائد الملك عبد العزيز آل سعود) من تأليف د. يوسف بن إبراهيم السلوم يناقش الكتاب الجانب العسكـري من حياة القائد الملك عبد العزيز، ويركز على قيادته العسكرية، لتوحيد المملكة العربية السعودية، وما ترتب عليها من آثار وإنجازات عسكرية أدت إلى تحقيق الأمن والاستقرار؛ إذ كان الملـك عبدالعـزيز، رحمه الله، قائدًا سياسيًا واجتماعيًا، ويتمتع بصفات ومميزات قيادية عسكرية.

ويتناول كتاب : (الأمن في عهد الملك عبد العزيز ـ تطوره وآثاره) من تأليف: عميد دكتور إبراهيم بن عويض العتيبي الأمن في عهد الملك عبد العزيز في الفترة من عام 1319هـ إلى 1373هـ، وما ورد من ذكر للحالة الأمنية قبل عهده فهو للمقارنة والاستشهاد. كما أوضح جانبًا مهمًا من جوانب التطور الاقتصادي، والعلمي والإداري لمجتمع الجزيرة في عهد جلالته.

ويشكِّل كتاب: (الملك عبد العزيز: قائمه بيبليوغرافية انتقائية)، قائمة ببليوغرافية شاملة لما كتب عن الملك عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، من كتب ومقالات ورسائل جامعية وأعمال ومؤتمرات وغيرها بجميع اللغات لها علاقة بتاريخ الملك عبد العزيز وتاريخ المملكة العربية السعودية وما اكتنفها من تطورات في عهده، رحمه الله. وتحتوي القائمة على سبعة آلاف مادة ورقية بحثية في مكتبة الملك عبد العزيز العامة،ويتكون الكتاب من مجلدين: الأول باللغة العربية. والثاني باللغة الإنجليزية.

ويتمحور موضوع كتاب : ( ابن سعود ملك الصحراء) تأليف: Yves Besson حول شخصية الملك عبد العزيز آل سعود التي كانت وما زالت تشغل أذهان المهتمين من عرب وأجانب وحالته الفريدة في التفكير في التفكير السياسي والحنكة العسكرية وفراسته، ناقش المؤلف كل قرار اتخذه الملك عبد العزيز بدءًا من دخوله الرياض وانتهاء بإعلان المملكة العربية السعودية عام 1351 هـ/1932م ويؤكد المؤلف أن الملك عبد العزيز بإنجازه الحضاري لم يكن قائدة معركة انتهت أو ظاهرة ثم اختفت بل كان حالة فريدة في تفكيره السياسي وحنكة العسكرية.

ويشكل كتاب (التطور العمراني لمدن الحج والمشاعر المقدسة في عهد الملك عبد العزيز)

من تأليف د. ناصر بن علي الحارثي حلقة جديدة في سلسلة بحثية، تعرض لمنجزات وجهود المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، التي تصب بوجه خاص، في خدمة ضيوف الرحمن، من الحجاج والمعتمرين في مدن الحج والمشاعر المقدسة، وما حولها من مدن وقرى وغيرها، سيما أن المؤلف يجمع بين منقب للآثار، وباعث لها، وعالم في النقوش والخطوط الصخرية، وموثق بارع للمعالم التاريخية، وخاصة العمرانية منها. ولا شك أن معالم تاريخية وعمرانية، ارتبطت بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

ومن بين الكتب التي أصدرتها المكتبة : الملك عبدالعزيز في الشعر العربي الحديث،

وموسوعة تاريخ الملك عبد العزيز الدُّبلوماسي، للدكتور فهد السماري، الملك عبد العزيز، واستراتيجية التَّعامل مع الأحداث: حالة جدة للدكتورة دلال الحربي، وإنسان الجزيرة لإبراهيم عبده، المواصلات في المملكة وتطورها في عهد الملك عبد العزيز، للدكتور محمد بن عبدالله السلمان، وأسد الجزيرة قال لي، تأليف: محمد رفعت المحامي، والدور التربوي لمدرسة تحضير البعثات في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز آل سعود من تأليف سليمان بن حمود الجودي.

كتب مترجمة:

ومن أبرز الكتب المترجمة التي أصدرتها المكتبة:” شهور في ديار العرب ” من تأليف العلامة مسعود عالم، ومن ترجمة وتعليق الدكتور سمير نوح، حيث يسلط الكتاب الضوء على فترة مهمة من تاريخ المملكة العربية السعودية من النواحي الثقافية والاقتصادية، كما يتحدث المؤلف بأسلوب مميز عن أيامه في الرياض ولقاءاته مع العلماء والمشايخ، ثم يصف لقاءه بالملك عبدالعزيز – رحمه الله – ومدينة الرياض والتعليم فيها، ولقاء الملك عبدالعزيز بالعلماء في مكة المكرمة، ويؤكد المؤلف على إعجابه الشديد بشخصية الملك عبدالعزيز وأسلوبه في الحكم، وطريقته في معاملة حاشيته ومرافقيه وتفقده لأحوال المحتاجين من رعيته.

ويكشف كتاب:” ياباني في مكة” من تأليف : تاكيشي سوزوكي وترجمة د. سمير نوح وسارة تاكاهاشي عن جوانب مجهولة من أدب الرحلات الياباني، كما يكشف عن نمط أدبي فريد، فمؤلفه ياباني مسلم يجيد التعبير عن أحاسيسه بدقة، حيث كتب المؤلف عن الإسلام ومبادئه، ثم عن الرحلة ذاتها والظروف التي دفعته للقيام بها، مركزا على الأمور الجغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعمرانية، متحدثا عن سفره إلى مكة المكرمة بالباخرة من اليابان إلى مصر مرورا بقناة السويس ثم وصوله إلى المملكة العربية السعودية وأدائه لمناسك الحج، كما وصف في فصل مستقل لقاءه بالملك عبدالعزيز – رحمه الله –

وفي كتاب :” الطريق إلى مكة” من ترجمة د. رفعت السيد علي، يبرز محمد أسد مؤلف الكتاب، وهو من أهم رجالات الغرب الذين أسلموا خلال القرن العشرين وتركوا بصمة كبرى في الثقافة العربية والإسلامية والأوروبية، يبرز سيرته الذاتية في الرحلة حيث خرج من بلاد الغرب معتزا بعاداته وتقاليده، موفدا من إحدى الصحف الغربية إلى بلاد الشرق لكي يقدم تقارير صحفية عن المنطقة بشكل عام.

ومن الكتب المهمة التي تتناول جوانب من التاريخ السعودي كتاب :” في شبه الجزيرة العربية المجهولة” من تأليف آر إي تشيزمان، و:” فيلبي الجزيرة العربية” من تأليف إليزابيث مونرو

ويأتي كتاب:” شبه الجزيرة العربية في كتابات الرحالة الغربيين في مائة عام” من تأليف البرخت زيمة ليقدم لنا صورة بانورامية للرحلات التي قام بها الرحالة الغربيون حيث يستعرض الكتاب ما كتبه الرحالة الألمان وغيرهم عن شبه الجزيرة العربية في القرنين 17-18 م وما ذكروه من أوصاف الأماكن الجغرافية والحوادث التاريخية، ويخصص المؤلف جانبا كبيرا من الكتاب للعرض الخاص بجغرافية وتاريخ وسط وشمال شبه الجزيرة العربية مع التعليق على أهم ما سجلوه عن جغرافية البلاد التي زاروها وأحوالها الاجتماعية وما يسودها من عادات وتقاليد.

أما كتاب:” الحج إلى مكة” وقد أصدرته المكتبة باللغة الإنجليزية للمؤلفة الليدي إيفيلينكوبولد، – قبل أن يترجم للعربية – فيشتمل على مقدمة ضافية عن حياة المؤلفة والمسلمين في المملكة المتحدة، والدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية، وعن الملك عبدالعزيز – رحمه الله – كما يتحدث عن رحلة أول امرأة أوروبية مسلمة لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج عام 1934م والكتاب ذو قيمة علمية وتاريخية وأدبية كبيرة لفترة مهمة من تاريخ المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى هذه الإصدارات المتنوعة، تم تخصيص قاعة في المكتبة لتكون منصةً معرفية ومعلوماتية؛ لما أُلّفَ عن الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه -، من كتب، وأبحاث ودراسات، ومقالات، وأوراق بحثية في المؤتمرات، ورسائل جامعية، وغيرها، أيًا كانت لغاتها، وأيًا كان مكان صدورها. اشتملت المنصة على أعداد هائلة من المواد التي تخصه والمملكة في عهده.

موسوعة المملكة الشاملة:

كما أصدرت المكتبة ( موسوعة المملكة العربية السعودية) حيث صدرت الموسوعة في طبعتها الأولى في الرابع من ديسمبر 2011م، في (20) مجلدًا باللغة العربية بواقع (900 – 1000) صفحة لكلِّ مجلد؛ يضم كلُّ مجلد معلومات عن الآثار والمواقع التاريخية، والجغرافية، والثروات الطبيعية؛ والأنماط الاجتماعية والعادات والتقاليد، والتاريخ القديم والحديث؛ والمرافق العامة والخدمات؛ النهضة الحضارية والإنجازات العمرانية، والتعليمية والثقافية، والصحية، والصناعية، والطرق والمواصلات، والتجارة والاقتصاد، والسياحة، لمختلف مناطق المملكة، مدعَّمة بأكثر من (10) آلاف صورة ونحو (160) خريطة توضيحية،

ودُشِّنَ موقع باسم “موسوعة المملكة العربية السعودية”، على الشبكة العالمية (الإنترنت) يتضمَّن جميع محتويات الموسوعة، ويتيح البحث والوصول إلى جميع عناصرها بكل سهولة ويسـر.

كما أصدرت المكتبة “موسوعة المملكة العربية السعودية للناشئة والأطفال”، في عام 2013م، لتعريف الأطفال والناشئة بتاريخ المملكة العريق وحاضرها الزاهر وخصائص المجتمع السعودي الثقافية والاجتماعية وغيرها من جوانب المعرفة؛ بما يتناسب والفئة العمرية المستهدفة، التي تراوح أعمارهم ما بين (9 إلى 15) عامًا.

وقد تضمَّنت الموسوعة نحو (1800) صورة و(625) رسمًا فنيًّا، إضافةً إلى (100) جدول، ونحو (40) خريطة جغرافية، وتناولت الموسوعة عبر أجزائها التسعة:

“الخصائص الجغرافية في المملكة”، و “التطور التاريخي”، و (الآثار والمواقع التاريخية) و(الأنماط الاجتماعية والعادات والتقاليد)، و “الحركة الثقافية”، و”الخدمات والمرافق التنموية”، و(الاقتصاد والثروات الطبيعية)، و (الحياة الفطرية)، و (السياحة والتنزه) في المملكة.