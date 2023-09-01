ملعب الشباب الجديد يظهر للنور قبل مواجهة الخليج

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خاض الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، مساء الخميس، أول تدريب له على ملعبه الجديد، وذلك استعدادًا لمواجهة الخليج غدًا السبت في الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن.
وحضر التدريبات خليف الهويشان الرئيس المكلف بإدارة النادي ومجموعة كبيرة من الجماهير.
ويستعد الليث لمواجهة الخليج، السبت حيث تقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.
يذكر أن الليث أصبح قريبًا من ضم النجم البلجيكي كاراسكو من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.