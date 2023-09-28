ملعب بوليفارد هول قد يستضيف مباريات الهلال

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن ملعب بوليفارد هول في الرياض، الذي يُجري العمل فيه حاليًا، ليجذب الأنظار إليه بتصميمه المميز.

آل الشيخ يكشف ملعب بوليفارد هول

وأعلن تركي آل الشيخ بالأمس عن التصميم الأخير لملعب بوليفارد هول، الذي يُشبه استاد نادي شالكة الألماني “فيلتينس أرينا”، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف متفرج بحد أقصى.

وتقوم فكرة ملعب نادي شالكة على أنه مغطى بسقف إلكتروني، ويتم إغلاقه عند المطر من أجل الحفاظ عليه، كما أن العشب فيه إلكتروني، واحتضن مباريات كأس العالم 2006، والعديد من الأحداث والحفلات العالمية.

البوليفارد قد يكون ملعبًا للهلال

وبعد الكشف عن ملعب بوليفارد هول، قال الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه “أكشن مع وليد”: “من المقرر أن يجتمع تركي آل الشيخ ورئيس نادي الهلال فهد بن نافل، من أجل أن يستضيف الملعب مباريات الزعيم”.

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء عبر منصة “إكس”، ليصبح وسم ملعب البوليفارد ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وتمنت أن يتم حسم الاتفاقية، ويستضيف الملعب الجديد مباريات الهلال، وأكدوا أنه أفضل من ملعبه السابق “الأول بارك”.

وكتب كمال السيد: “الهلال واسمه وجمهوره يستاهل ملعب مثل ملعب البوليفارد هول”، وعلق آخر قائلًا: ” بصوت واحد وفي ملعبنا ملعب البوليفارد هول إن شاء الله.. فخامة .. ديما يا هلالي”.