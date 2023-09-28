مآثر المؤسس وولاء أهالي المنطقة في احتفالية أدبي الباحة باليوم الوطني ملعب بوليفارد هول قد يستضيف مباريات الهلال زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب دولة عربية طفلة تطلق النار على نفسها وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور مقر بنك الاستيراد والتصدير في بكين مدرب نيوكاسل: البدلاء صنعوا الفارق ضد مانشستر سيتي السعودية وسنغافورة تعلنان تدشين مجلس أعمال مشترك أمانة نجران تطرح 36 فرصة استثمارية في يدمة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يحتفل بإطلاق “معجم الرياض” لحظة انهيار عروسي فاجعة العراق فوق توابيت الضحايا
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن ملعب بوليفارد هول في الرياض، الذي يُجري العمل فيه حاليًا، ليجذب الأنظار إليه بتصميمه المميز.
وأعلن تركي آل الشيخ بالأمس عن التصميم الأخير لملعب بوليفارد هول، الذي يُشبه استاد نادي شالكة الألماني “فيلتينس أرينا”، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف متفرج بحد أقصى.
وتقوم فكرة ملعب نادي شالكة على أنه مغطى بسقف إلكتروني، ويتم إغلاقه عند المطر من أجل الحفاظ عليه، كما أن العشب فيه إلكتروني، واحتضن مباريات كأس العالم 2006، والعديد من الأحداث والحفلات العالمية.
وبعد الكشف عن ملعب بوليفارد هول، قال الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه “أكشن مع وليد”: “من المقرر أن يجتمع تركي آل الشيخ ورئيس نادي الهلال فهد بن نافل، من أجل أن يستضيف الملعب مباريات الزعيم”.
وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء عبر منصة “إكس”، ليصبح وسم ملعب البوليفارد ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وتمنت أن يتم حسم الاتفاقية، ويستضيف الملعب الجديد مباريات الهلال، وأكدوا أنه أفضل من ملعبه السابق “الأول بارك”.
وكتب كمال السيد: “الهلال واسمه وجمهوره يستاهل ملعب مثل ملعب البوليفارد هول”، وعلق آخر قائلًا: ” بصوت واحد وفي ملعبنا ملعب البوليفارد هول إن شاء الله.. فخامة .. ديما يا هلالي”.