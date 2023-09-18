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قد يستضيف كأس موسم الرياض

ملعب بوليفارد هول يشبه استاد شالكة ويتسع لـ40 ألف متفرج

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
ملعب بوليفارد هول يشبه استاد شالكة ويتسع لـ40 ألف متفرج
المواطن - فريق التحرير

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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ عن تفاصيل ملعب بوليفارد هول في موسم الرياض 2023، المقرر انطلاقه يوم 28 أكتوبر المقبل.

تفاصيل ملعب بوليفارد هول

وأكد تركي آل الشيخ، أن ملعب بوليفارد هول سيكون مشابهًا لملعب نادي شالكة الألماني “فيلتينس أرينا”، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف متفرجٍ بحد أقصى.

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ولفت تركي آل الشيخ خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن افتتاح موسم الرياض سيكون بمواجهة بين الهلال والنصر، مؤكدًا أن ملعب بوليفارد هول قد يستضيف كأس موسم الرياض أو سيتم إقامته في ملعب الأول بارك.

ملعب بوليفارد هول
الملعب – المصدر @SaudiProject

وتقوم فكرة ملعب نادي شالكة بأنه مغطى بسقف إلكتروني، ويتم إغلاقه عند المطر من أجل الحفاظ عليه، كما أن العشب فيه إلكتروني، واحتضن مباريات كأس العالم 2006، والعديد من الأحداث والحفلات العالمية.

وتفاعلت الجماهير مع تصريحات تركي آل الشيخ بشأن ملعب بوليفارد هول في موسم الرياض 2023، وأعربت عن سعادتها بتطوير الملاعب وتجهيزها بشكل استثنائي، وتمنت حضور المباريات فيه.

ملعب نادي شالكة
ملعب شالكة – المصدر @SaudiProject

فريق مفاجأة في كأس موسم الرياض

وسيشهد كأس موسم الرياض 2023 مشاركة فريق مفاجأة سيتم الكشف عنه مع بداية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بجانب الهلال والنصر، علمًا بأن باريس سان جيرمان الفرنسي كان قد شارك في النسخة الماضية.

باريس سان جيرمان بطلًا لكأس موسم الرياض
جانب من التتويج

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