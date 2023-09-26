ملكية مكة المكرمة: اعتمدوا إعلاناتنا الرسمية ولا تنظروا للمعلومات غير الدقيقة

حذرت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من الانسياق وراء أي معلومات غير دقيقة قد تنشر بشكل غير رسمي.

وأكدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة في تدوينة عبر حسابها بمنصة إكس، على أهمية اعتماد الإعلانات الرسمية الصادرة من قنوات التواصل الخاصة بها حول المناطق المستهدفة بالتطوير في مدينة مكة.

ووجهت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة بعدم النظر لأي معلومات غير دقيقة قد تنشر بشكل غير رسمي.