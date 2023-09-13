ملك المغرب يزور مصابي الزلزال ويتبرع بالدم

أعلنت وكالة الأنباء المغربية، وصول الملك محمد السادس الثلاثاء إلى المستشفى الجامعي في مراكش لزيارة ضحايا الزلزال المدمر الذي هز البلاد ليل الجمعة، مشيرة إلى أنه تبرع بالدم للمصابين.

التبرع بالدم

وأفادت وكالة الأنباء المغربية ماب بأن الملك قام بزيارة مصلحتي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال، حيث استفسر عن الحالة الصحية للمصابين، وكذلك الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة على إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى، كما تبرع العاهل المغربي بالدم خلال الزيارة.

وتأتي هذه المبادرة الملكية لتعزز مختلف المبادرات والإجراءات التي تم اتخادها في هذا الصدد، تنفيذًا للتعليمات الملكية لإنقاذ ومساعدة ومواكبة الأشخاص المتضررين من زلزال الحوز.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت ارتفاع قتلى الزلزال المدمر إلى 2901 والمصابين إلى 5530.