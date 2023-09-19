مليونان و280 ألف خدمة عبر أبشر بأغسطس

نفّذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من 2,280,000 عملية منفّذة إلكترونياً.

وأنجزت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية من خلال منصة أبشر “أفراد” 108.6 ألف عملية تحقق من صلاحية الهوية، و37.7 ألف عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً، و36.4 ألف عملية في خدمة بياناتي، و29.3 ألف عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و15.2 ألف عملية في خدمة بياناتي المطورة، و12.5 ألف تعريف بفرد أسرة، و10.8 ألف إصدار لسجل الأسرة، وإصدار 8476 بطاقة هوية بدل تالف.

خدمات الجوازات

وأصدرت المديرية العامة للجوازات، وجدّدت كذلك 702.2 ألف إقامة، و310.7 ألف تأشيرة خروج وعودة، و201 ألف جواز سفر إلكتروني، و55.8 ألف عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و48.6 ألف عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و33.6 ألف طلب في خدمة تقرير مقيم، و15.3 ألف عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و9352 عملية نقل خدمات، و1902 عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.

خدمات الأمن العام

وفي الخدمات الخاصة بالمديرية العامة للأمن العام، أنجزت المنصة 120.5 ألف عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و92.1 ألف إصدار لطلب تفويض القيادة، و86.9 ألف عملية في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة، و72 ألف تجديد لرخصة القيادة، و26.8 ألف عملية في خدمة استبدال اللوحات، و19.9 ألف عملية في خدمة إسقاط المركبات التالفة والمهملة، و16.6 ألف عملية مبايعة مركبات، و5643 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و5136 عملية في خدمات السلاح الناري.

عمليات منفذة إلكترونيًا

وتمكنت المنصة خلال شهر أغسطس من إنجاز 181.2 ألف طلب لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تمّ إصدار 11.8 ألف تقرير في خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى 4628 استفساراً عاماً عن البصمة.

وعبر منصة “أبشر أعمال” تجاوزت العمليات المنفذة 660 ألف عملية، حيث تضمنت إصدار 11.4 ألف إذن لإصلاح مركبة للمنشآت، و7426 تفويضاً في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و3,196 عملية في خدمة فسوحات البنادق الهوائية، وإصدار 238 تصريحاً في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.

وتجاوزت العمليات المنفّذة في خدمات الجوازات عبر منصة “أبشر أعمال” 444.6 ألف عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، وإصدار 101.3 ألف تأشيرة خروج وعودة، و50.1 ألف عملية نقل خدمات، و27.2 ألف عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و7883 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و6593 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي.