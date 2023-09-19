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بمسدس مرخص يعود لوالدها

ممثلة تركية شهيرة تطلق النار على رأسها

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
ممثلة تركية شهيرة تطلق النار على رأسها
المواطن - فريق التحرير

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انتحرت النجمة التركية ميرفي كيالب، في محل إقامتها بمنطقة دالامان في ولاية موغلا، حيث أنهت حياتها أمس الاثنين عن عمر ناهز 36 عامًا، بإطلاق النار على رأسها بمسدس مرخص يعود لوالدها.

تفاصيل الحادث

واهتز عالم الفن بالخبر المحزن عن النجمة التركية ميرفي كيالب، التي ظهرت في العديد من المسلسلات والأفلام التركية أبرزها مسألة شرف والمحارب، التي لقيت رواجًا كبيرًا بين الجمهور.

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وعند سماع صوت طلقات نارية قادمة من شرفة الطابق الثاني من مبنى سكني في شارع غازي بدالامان، أبلغ السكان مركز اتصال الطوارئ 112. وفور التنبيه، انتقلت فرق الصحة والشرطة التركية إلى مكان الحادث.

وبحسب وسائل الإعلام، وأثناء الفحص الذي أجراه الطاقم الطبي، تبين وفاة الممثلة السينمائية ميرفي كيالب. وقامت فرق التحقيق في مسرح الجريمة، بنقل جثتها إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في موغلا لتشريحها.

سيرة حياتها

وتخرجت ميرفي من قسم التمثيل في جامعة إسبرطة سليمان ديميريل، وبعد العمل في مسرح إسطنبول الحكومي لمدة عام ونصف تقريبًا، انتقلت إلى المسارح البديلة.

وشاركت في المسلسلات التلفزيونية “Sakarya Fırat”، و”Little Doomsday”، و”Dreams and Hopes”، و”Elif”، و”Şeref Meselesi” و”Savaşçı”.

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