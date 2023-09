منافسة شديدة بين ترامب وبايدن المتقاربين في استطلاعات الرأي

أصبحت المنافسة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، شديدة ومشتعلة بعدما أصبحا متقاربين، بحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة أمريكية.

وأظهر استطلاع جديد للرأي الأمريكي، لصحيفة “وول ستريت جورنال” نشرته نتائجه خلال شهر سبتمبر، أن ترامب وبايدن يتنافسان على منصب الرئيس في عام 2024، كما يقول مذيع ABC News جورج ستيفانوبولوس إن الأمر صادم بسبب كل القضايا التي تلاحق دونالد، وبالرغم من ذلك مازال يتصدر استطلاعات الرأي.

Biden and Trump are neck and neck, according to a poll from The Wall Street Journal pic.twitter.com/E7FeBEeGNj

— CNN (@CNN) September 5, 2023