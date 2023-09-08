منتخب إسبانيا يُسقط جورجيا بسباعية

حقق منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على منتخب جورجيا بسباعية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

سباعية لـ منتخب إسبانيا

وكان المنتخب الإسباني سجل 4 أهداف في الشوط الأول عبر كل من ألفارو موراتا وسولومون كفيركفيليا لاعب جورجيا بالخطأ في مرماه وداني أولمو وموراتا في الدقائق الـ 22 والـ 27 والـ 38 والـ 41.

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب جورجيا هدف تقليص الفارق عبر اللاعب جيورجي شاكفيتادزي في الدقيقة الـ 50.

ثم نجح بعدها المنتخب الإسباني في إحراز 3 أهداف عبر كل من “موراتا ونيكو ويليامز ولامين يامال” في الدقائق الـ 6 والـ 68 والـ75.

وأصبح رصيد المنتخب الإسباني 6 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد منتخب جورجيا عند 4 نقاط في المركز الرابع.

وتقام حاليًّا مباريات “قبرص ضد إسكتلندا، آيسلندا ضد لوكسمبورج، لبوسنة ضد ليشتنشتاين، أرمينيا ضد تركيا، البرتغال ضد سلوفاكيا، كرواتيا ضد لاتفيا”.

وسبق للمنتخب الإسباني الفوز بلقب كأس أمم أوروبا 3 مرات أعوام 1964 و2008 و2012، كما وصل لنصف نهائي كأس أمم أوروبا 2020 وخسر وقتها ضد المنتخب الإيطالي في دور الأربعة.

وكان المدرب لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان حاليًّا تقدم باستقالته من تدريب منتخب إسبانيا، بعد الخروج من دور ثمن النهائي في بطولة كأس العالم 2022 على يد منتخب المغرب.