منتخب إنجلترا يكتفي بالتعادل ضد أوكرانيا

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اكتفى منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم بالتعادل ضد المنتخب الأوكراني بهدف لكل فريق وذلك ضمن لقاءات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
وتقدم المنتخب الأوكراني بالهدف الأول عبر اللاعب أوليكساندر زينتشينكو في الدقيقة الـ 26 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة الـ 42 تمكن اللاعب كايل ووكر من إحراز هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
واستمرت النتيجة على حالها لتنتهي المباراة بالتعادل ليصبح رصيد المنتخب الإنجليزي 13 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، بينما أصبح رصيد المنتخب الأوكراني 7 نقاط في المركز الثالث.
وتُقام حاليًا مباراتا ” مقدونيا الشمالية ضد إيطاليا، وكوسوفو ضد سويسرا”.
بينما فاز منتخب بلجيكا على أذربيجان بهدف دون رد، بينما فاز المنتخب السويدي على إستونيا بخماسية دون رد، وتعادل منتخب بيلاروسيا مع منتخب أندورا بدون أهداف.
وفي مباريات أمس، فازت إسبانيا على جورجيا بسباعية لهدف، وفازت إسكتلندا على قبرص بثلاثية دون رد، بينما خسرت آيسلندا من لوكسمبورج بثلاثية لهدف، وفازت البوسنة على ليشتنشتاين بثنائية لهدف، أما المنتخب التركي فتعادل مع أرمينيا بهدف لكل فريق، وفازت البرتغال على سلوفاكيا بهدف دون رد.
أما منتخب كرواتيا ففاز على لاتفيا بخماسية دون رد.