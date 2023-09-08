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خلال مواجهة سلوفاكيا بالجولة الخامسة

منتخب البرتغال يسعى لمواصلة التألق بتصفيات يورو 2024

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ مساءً
منتخب البرتغال يسعى لمواصلة التألق بتصفيات يورو 2024
المواطن - فريق التحرير

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يأمل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في تجاوز عقبة سلوفاكيا، ومواصلة انطلاقته المميزة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، المقرر إقامتها في ألمانيا.

البرتغال ضد سلوفاكيا

ومن المقرر أن تلعب البرتغال ضد سلوفاكيا، عند الساعة 9:45 مساء اليوم الجمعة، على ملعب “تيهيلني بول”، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات المجموعة العاشرة في التصفيات.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة في تصفيات “يورو 2024” برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن سلوفاكيا صاحبة المركز الثاني.

منتخب البرتغال
لاعبو المنتخب – المصدر @Cristiano

منتخب البرتغال يطمح مواصلة تألقه

ويدخل منتخب البرتغال مباراة سلوفاكيا اليوم، بحثًا عن مواصلة التألق والتقدم خطوة جديدة نحو خطف بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية، متسلحًا بالمستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعبون في التصفيات الحالية.

منتخب البرتغال
لاعبو البرتغال – المصدر fifa

وحقق منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو؛ العلامة الكاملة في تصفيات “يورو 2024″، وتمكن من تسجيل 14 هدفًا، دون أن تهتز شباكه بأي هدف حتى الآن، ما يُحفز لاعبيه لعبور سلوفاكيا.

وبدأت البرتغال مشوار التصفيات بالفوز على منتخب ليشتنشتاين بأربعة أهداف دون رد، وتجاوزت لوكسمبورج بسداسية نظيفة، وتغلبت على منتخب البوسنة بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن تعبر أيسلندا بهدف نظيف.

كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال

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